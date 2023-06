Première division française

L’intrigue bien ficelée de Marie Levasseur

Toute bonne trilogie sait comment nous tenir en haleine. D’abord, lors du premier tome, on installe l’intrigue et présente les acteurs. Ensuite, le héros progresse dans sa quête, se rapproche de ses objectifs et la table est mise pour l’ultime chapitre. Voici où en est rendu le récit de Marie Levasseur : au point culminant.