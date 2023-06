(Toronto) L’entraîneur-chef de l’équipe canadienne de soccer masculin a déclaré que Soccer Canada doit trouver des solutions à ses ennuis financiers.

La Presse Canadienne

Et ça doit se faire rapidement, puisque la Coupe du monde sera présentée au pays dans trois ans.

John Herdman a discuté avec les journalistes lundi au BMO Field, à la veille du match du Canada en Gold Cup contre la Guadeloupe.

Il a été questionné sur les ennuis financiers de l’organisation qui chapeaute le soccer au pays après que le réseau TSN eut diffusé un entretien avec Jason deVos, dans lequel le secrétaire général par intérim de Soccer Canada mentionne que l’organisation pourrait devoir évaluer la possibilité de se placer sous la protection de la loi sur les faillites.

Herdman a ajouté qu’il croyait que la participation du Canada à la Coupe du monde de 2022 au Qatar aurait assuré la santé financière de l’équipe, tout en lui permettant d’atteindre le niveau suivant.

Soccer Canada et ses équipes nationales masculine et féminine sont à couteaux tirés depuis plus d’un an. L’équipe féminine doit participer à un camp d’entraînement qui se déroulera sur la Gold Coast, en Australie, à compter de mercredi.