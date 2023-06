Les joueuses de l’équipe canadienne de soccer féminin ont fait savoir à Canada Soccer qu’elles souhaitaient que la question de la rémunération lors de la Coupe du monde soit réglée avant qu’elles ne prennent l’avion pour l’Australie.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Le temps presse. Les Canadiennes doivent se présenter à un camp de préparation à la Coupe du monde sur la Gold Coast, en Australie, le 28 juin.

« Nous n’en sommes pas au point de ne pas prendre l’avion, mais le temps vient où nous voulons que les choses soient faites pour que les joueuses n’aient pas à s’en occuper pendant qu’elles se préparent », a confié la capitaine du Canada, Christine Sinclair.

Canada Soccer et ses équipes masculine et féminine sont impliqués dans un conflit de travail depuis plus d’un an.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Christine Sinclair

« Il est évident qu’il y a eu beaucoup de changements à la CSA (Canada Soccer) au cours des derniers mois, a dit Sinclair à La Presse Canadienne. Nous savions que ce serait un combat. Nous savions que cela prendrait du temps. »

Mais nous, en tant qu’équipe féminine, leur avons dit clairement que nous avions besoin d’un accord pour au moins la Coupe du monde et cette année avant de nous rendre là-bas. Il est donc évident que nous nous rapprochons du but. Je pense que cela se fera. S’agira-t-il d’un accord à long terme ? Non. Mais quelque chose sera fait avant le début de la Coupe du monde. Christine Sinclair

Le Canada, classé septième, débutera le 21 juillet contre le Nigeria (40e) à Melbourne, avant d’affronter l’Irlande (22e) le 26 juillet et l’Australie (10e) à Melbourne le 31 juillet.

Canada Soccer a été sollicité pour des commentaires, mais n’a pas répondu immédiatement mercredi.

Les joueuses ont conclu une entente de principe avec Canada Soccer sur la rémunération pour 2022, mais disent que d’autres questions n’ont pas encore été résolues.

Les joueurs, qui se sont regroupés l’été dernier au sein de l’Association des joueurs de l’équipe nationale masculine de soccer du Canada, travaillent actuellement à la conclusion de leur première convention collective officielle.

Les deux équipes ont pris des mesures de grève. Les hommes ont boycotté un match amical prévu à Vancouver contre le Panama en juin 2022 parce qu’ils n’étaient pas satisfaits de l’avancement des négociations.

Au début de l’année, les Canadiennes ont menacé de ne pas se présenter sur le terrain lors de la SheBelieves Cup aux États-Unis, mais sont revenues sur le terrain à contrecœur après que Canada Soccer les a menacées d’une action en justice.

Lors de la récente finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF, l’entraîneur de l’équipe masculine, John Herdman, a mis Canada Soccer au défi de « prendre contact avec la réalité » concernant le financement de son équipe, affirmant que les équipes rivales bénéficient de camps plus longs et de plus de matchs.

« Je ne connais pas tous les détails du côté masculin, mais nous menons le même combat, a dit Sinclair. Je pense qu’en tant que joueurs, nous craignons que les équipes nationales soient laissées pour compte quand on voit le soutien que d’autres fédérations apportent à leurs équipes, à leurs programmes pour les jeunes, à leurs ligues professionnelles.

« Si nous voulons rester pertinents, oui, certaines choses devront changer. »