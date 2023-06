Après avoir vu son équipe s’incliner 2-0 face aux États-Unis lors de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF dimanche, l’entraîneur canadien John Herdman a mis Canada Soccer au défi de « faire preuve de réalisme » lorsqu’il s’agit de préparer son équipe.

La Presse canadienne

Au cours du tournoi, Herdman a souligné le manque de préparation du Canada par rapport à d’autres pays. Il est revenu sur ce thème avec émotion après la défaite.

« Nous avons la meilleure génération de joueurs que nous ayons eue et il y en a d’autres qui arrivent… Ce soutien, nous devons le régler financièrement, a-t-il déclaré. Nous devons prendre au sérieux notre objectif de remporter une Coupe du monde (en 2026). Quand on joue à domicile, on a une chance de la gagner. »

« Nous avons apporté une Coupe du monde à notre pays et nous ne sommes pas sérieux quand il s’agit de la gagner, a-t-il ajouté, en montant le ton. Et vous voyez à quel point cette équipe est proche ce soir. Tactiquement, nous étions là. Les occasions, les tirs, nous étions là. Les marges étaient si serrées ce soir, si serrées. Nous devons être réalistes. Nous devons être réalistes. Et vite.

« Parce que ces joueurs le méritent. Ils méritent leur chance. Le pays le mérite. Toutes les personnes qui ont travaillé pour amener la Coupe du monde au Canada méritent leur chance. Il faut s’y mettre. Nous sommes proches du but. »

Herdman a déclaré qu’il a dû personnellement aider à recueillir des fonds pour les vols nolisés et la sécurité pendant les qualifications pour la Coupe du monde.

« Cela coûte beaucoup d’argent de tout organiser pour ces fenêtres (internationales). Je pense que ce n’est pas un secret que l’organisation (Canada Soccer) a souffert financièrement. »

La question de la préparation et des ressources a été au centre des négociations en cours avec les équipes masculine et féminine du Canada.

Le Canada se concentre désormais sur la Gold Cup, qui débutera le 27 juin au BMO Field de Toronto, face à un adversaire qui n’a pas encore été désigné.