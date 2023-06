L’arrivée imminente de Lionel Messi en MLS a monopolisé une bonne partie de l’attention médiatique lors des dernières semaines. Et ça se comprend tout à fait.

Alors que tout le monde était appelé à commenter cette nouvelle choc, le consensus s’est fait dans le monde du soccer canadien : c’est un coup fumant pour la ligue et le continent. Un peu comme au moment de l’arrivée des Beatles aux États-Unis, la galerie et les partisans sont en extase.

« Félicitations à la MLS si cela se concrétise », a dit John Herdman, entraîneur-chef de l’équipe masculine canadienne, lors de la disponibilité média mercredi dernier.

« Les stades vont afficher complet… Je pense que les gens vont acheter des abonnements de saison juste pour voir Messi. C’est une chance pour cette partie du monde. »

PHOTO COLE BURSTON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE John Herdman

Le sélectionneur de l’unifolié pense que c’est un grand pas qui vient confirmer la progression du circuit sur les plans de la notoriété et du talent.

« Je pense que la MLS ne cesse de grandir, de grandir et de grandir, a-t-il expliqué. Chaque année, on voit de nouvelles équipes, de meilleures installations, un meilleur niveau de jeu, un style de jeu plus compétitif. Nous avons vu les Italiens [Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi] arriver à Toronto. Nous avons vu Messi arriver dans un club qu’il va transformer – la base de supporteurs, l’intérêt qu’il suscite. »

Je pense que c’est un coup de maître de la part de la MLS. John Herdman, entraîneur-chef de l’équipe masculine canadienne

« Mais nous avons vu cela avec [David] Beckham. Nous l’avons vu avec certains joueurs de haut niveau qui sont venus ici et qui ont vraiment contribué à la ligue. C’est donc l’espoir, le rêve de chacun d’entre nous qu’il vienne et qu’il illumine le championnat comme l’a fait Zlatan [Ibrahimović] lors de sa première saison. »

Même son de cloche pour le pilote du CF Montréal, Hernán Losada, qui ne pourrait être plus excité par l’arrivée de son compatriote argentin.

« Ça fait du bien pour la MLS, pour tout ce que Messi peut donner, a-t-il déclaré. Ça va faire grandir encore plus le soccer. Je suis content du grand pas qu’a fait la MLS, une ligue très professionnelle. Chaque année, de très bons joueurs viennent améliorer la ligue. Ça fait du bien ! »

Messi ne fait pas dérailler le plan des Montréalais

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas encore quel héritage sportif laissera Lionel Messi au terme de son passage en MLS. Sa venue, à l’instar de David Beckham, pourrait provoquer des changements dans les règlements assez restrictifs du circuit Garber.

Or, dans l’immédiat, Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, se concentre sur le plan sportif et cette arrivée ne modifie en rien la stratégie du club.

« Je crois que pour la ligue, c’est quelque chose d’exceptionnel. […] Tout le monde voudrait d’un joueur comme Messi. Il vient dans un club concurrent, mais pour la ligue, c’est majeur. Ça va rester quelqu’un de compliqué à affronter.

« C’est une fierté d’être dans une ligue où des joueurs comme celui-ci veulent venir. Oui, d’accord, il est âgé et ce n’est plus le Messi de 23 ans, mais ça reste quelqu’un que beaucoup de clubs aimeraient avoir. Pour nous, ça ne change pas grand-chose, on va garder le plan qu’on m’a demandé de faire ici. »