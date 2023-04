Nicolas Gagnon ne le savait probablement pas, mais alors qu’il s’efforçait de noter toutes sortes de statistiques avec « son crayon Bic quatre couleurs » à titre d’entraîneur de l’équipe U17 de l’Impact de Montréal, il a fait germer l’idée d’une révolution dans la tête de Tarik Agday.

« Aider la prise de décision », tel est le but de Tarik Agday, un ancien joueur de l’équipe réserve de l’Impact. Son entreprise Sports AI, fondée il y a à peine deux ans, permet aux entraîneurs, aux clubs, aux agents et aux joueurs de brosser un portrait plus juste des performances des athlètes au soccer.

Avec l’aide de l’intelligence artificielle (IA), l’application qu’offre Sports AI permet de comptabiliser les actions des joueurs, mais surtout de mettre en contexte un paquet d’évènements lors d’une rencontre : d’une perte de balle à la pression d’un bloc en passant par la verticalité des passes. Tout est passé au peigne fin.

Les services de l’entreprise vont donc « plus loin que les statistiques avancées ». Il s’agit plutôt de mettre en lumière des « statistiques personnalisées ».

« Il y a des différences dans le jeu entre l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernán Losada, et son prédécesseur Wilfried Nancy. Donc de s’attendre au même résultat [statistique] n’est pas logique. On développe des données qui sont adaptées pour le club pour avoir une évaluation très objective. On ne peut pas dire à un piston : ‟Tu as raté 20 % de tes centres, tu es mauvais”, alors que le coach lui demande de doubler son nombre de centres. Oui, les statistiques, c’est bien, mais il faut les mettre en contexte », résume Tarik Agday en entrevue avec La Presse.

Ici, il n’est plus question de l’époque du stylo Bic et des cahiers Canada de Gagnon du début des années 2010. En fait, les données sont omniprésentes, mais si elles ne sont pas au centre des décisions, « les clubs qui ne les utilisent pas seront laissés derrière assez rapidement », affirme-t-il.

Un milieu non seulement réceptif, mais fébrile

Quand Tarik Agday et son cofondateur, Imrane Belhadia, ont mis sur pied le projet à l’université, ils ont rapidement attiré les regards du milieu du soccer québécois. Le CF Montréal a notamment tendu la main à Sports AI pendant sa phase de développement.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE LINKEDIN DE TARIK AGDAY Tarik Agday, cofondateur de Sports AI

Antoine Guldner et Patrick Leduc, du CF Montréal, nous ont beaucoup aidés. On voulait vraiment bâtir quelque chose qui répondait à un réel besoin. Ils nous ont permis de faire beaucoup de tests chez eux et nous ont guidés avec ce que les coachs avaient réellement besoin. Tarik Agday, cofondateur de Sports AI

Cette rétroaction des entraîneurs a été la clé tout au long du processus de développement. M. Agday, titulaire d’un diplôme B au niveau national comme entraîneur, a d’ailleurs sondé plusieurs coachs pour savoir ce qu’ils désiraient sur une telle application.

L’un de ceux qui ont pris un malin plaisir à offrir de la rétroaction est feu Jason Di Tullio. « Il a répondu à notre sondage en envoyant huit pages de réponses, confie Tarik Agday avec un sourire. Il nous avait bien aidés avant de tomber malade. »

Tout ce travail a porté ses fruits. Plus tôt en mars, Sports AI s’est associée aux équipes U15 et U17 du CFM. Également, l’entreprise qui a démarré avec deux cofondateurs compte désormais sur 17 employés et se prépare à lancer une nouvelle version qui lui permettra d’attirer plus de partenaires.

Un outil précieux pour les joueurs aussi

Sports AI offre également un deuxième service aux joueurs de la MLS. L’entreprise peut envoyer un « rapport de performance » complet de leur jeu. Quand Tarik Agday dit rapport de performance, c’est un dossier faisant jusqu’à 40 pages qui peut arriver sur la table.

Ce rapport permet de déterminer les forces et les faiblesses du joueur et, grâce à l’IA, il peut également prédire la production dudit joueur sur plusieurs mois. Un aspect qui peut intéresser les joueurs, c’est qu’avec toutes ces données, Sports AI dresse des profils comparatifs dans le circuit et peut évaluer la valeur marchande des joueurs. Une situation qui peut être bénéfique sur le plan financier.

Sans nommer notre client, nous avons un joueur de la MLS qui faisait un montant X et après la première analyse, je lui ai dit, à lui et à son agent, qu’il peut tripler son salaire dans les deux prochaines années, si les performances sont constantes. On a comparé des profils similaires dans la ligue et il a effectivement été capable d’aller tripler son salaire. C’est une situation assez courante quand ce sont des profils défensifs. Tarik Agday, cofondateur de Sports AI

Sports AI a uniquement le soccer dans son offre en ce moment, mais compte honorer son nom à moyen terme en incluant un volet pour les sports collégiaux et universitaires comme le hockey et le basketball. Bref, ce n’est pas du pain qui manque sur la planche de l’entreprise montréalaise, qui a déjà une deuxième, une troisième et une quatrième version dans les cartons.