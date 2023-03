Le CF Montréal peut-il répéter le scénario de l’an dernier ?

En 2022, la formation montréalaise a commencé sa campagne en MLS avec deux défaites et une nulle à ses trois premières rencontres à l’étranger. La suite fait partie de l’histoire ; l’équipe a, finalement, battu le record de la MLS du nombre de victoires sur la route...

Cette saison, le onze montréalais s’est incliné à ses trois premiers matchs à l’étranger. Contrairement à l’année dernière, toutefois, il a remporté son premier duel à domicile, tout juste avant la trêve internationale de deux semaines qui s’achèvera samedi. L’équipe se rendra dans les contrées de l’Ouest canadien pour affronter les Whitecaps de Vancouver, qui n’ont encore aucune victoire cette saison et occupent le 11e rang de l’Association de l’Ouest.

« Toutes les équipes sont difficiles à affronter, a néanmoins rappelé l’entraîneur-chef du CFM Hernán Losada. Tous les matchs sont difficiles. […] C’est plus de cinq heures de vol, il y a trois heures de décalage. »

On va donner un match compétitif et j’espère qu’on va avoir un résultat parce que c’est important si on est ambitieux cette saison. Hernán Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

On le disait, cette trêve internationale est arrivée après la seule victoire du CFM. Si les joueurs auraient bien aimé profiter de l’élan acquis contre Philadelphie et rejouer rapidement, dixit Ilias Iliadis, les deux semaines ont tout de même été bénéfiques pour l’alignement, permettant aux éclopés de recouvrer la santé. Losada est le premier heureux d’enfin jouir d’un alignement un peu plus étoffé.

« Ça fait du bien parce que tu peux voir aussi qu’à l’entraînement, il y a plus de compétition. Le niveau commence à monter et je suis content de ça.

« En général, je pense que nous avons amélioré notre forme physique. Nous avons eu deux très bonnes semaines d’entraînement. Nous avons eu beaucoup de plaisir aussi. Il y a une bonne ambiance dans l’équipe, surtout après la victoire, donc je pense que la pause a été bénéfique pour tout le monde. »

Interrogé à savoir s’il croyait s’approcher d’un onze partant définitif, plus stable, l’Argentin a répondu que chacun de ses joueurs foulerait le terrain un jour ou l’autre.

« Ça dépend de tellement de facteurs. Je pense que c’est une des forces de cette équipe. Ils vont tous jouer, avoir des minutes. C’est à eux d’être prêts quand ils en auront l’occasion. »

Changement de nationalité

Aaron Herrera a pris part aux trois premiers matchs du CFM, mais une blessure l’a tenu à l’écart le 18 mars dernier. Il a donc regardé la seule victoire de son équipe du haut des gradins.

« C’était génial, a-t-il lancé mercredi. Je n’étais pas surpris, mais c’était cool de voir le nombre de partisans qui se sont présentés, même si on jouait ici, au Stade olympique. Je suis arrivé un peu en retard à cause du trafic, je ne savais pas à quoi m’attendre de ce côté-là. J’ai manqué le premier but. »

PHOTO MARK HUMPHREY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Aaron Herrera (à droite)

Le défenseur de 25 ans n’a pas pu confirmer à 100 % qu’il jouerait samedi, mais a indiqué que l’équipe « gérait ça autant que possible avec l’entraînement pendant la semaine pour s’assurer » qu’il soit prêt.

Herrera, qui a porté les couleurs du Real Salt Lake au cours des cinq dernières saisons, a souvent affronté les Whitecaps dans sa carrière.

« Ce n’est pas un endroit facile pour jouer, a-t-il rappelé. C’est une ambiance intéressante, c’est le moins qu’on puisse dire. C’est une équipe qui est assez bonne à la maison. Nous devons arriver prêts à jouer, ce sera un bon match encore. »

Né aux États-Unis, Herrera a entamé il y a plusieurs mois le processus afin de changer sa nationalité sur la scène internationale et de pouvoir jouer pour l’équipe nationale du Guatemala, où il a des racines. Son père y est né et y a été élevé avant de migrer en Amérique du Nord à l’âge de 13 ans.

« C’est un long processus. À quelques reprises, il y a eu des problèmes avec la paperasse. Les documents se sont perdus dans le courrier et tout ça », a expliqué le défenseur.

« Quand les États-Unis ont arrêté d’appeler, je me suis dit que c’était le temps de faire le changement. C’est un pays pour lequel je suis emballé de jouer. Leurs partisans sont extrêmement passionnés de soccer. »

Hernán Losada a indiqué que Romell Quioto serait de retour à Montréal mercredi, mais ne savait pas s’il s’envolerait pour Vancouver avec l’équipe. « Il a joué hier [mardi, pour le Honduras], la semaine passée aussi, donc beaucoup de matchs et de minutes pour Romell, en plus du voyage. Mais on espère qu’il sera avec nous à Vancouver. »

CF Montréal c. Whitecaps de Vancouver, samedi à 22 h 30