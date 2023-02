Le CF Montréal s’est créé plusieurs bonnes chances. Le CF Montréal a accordé plusieurs bonnes chances. Mais au final, son manque d’opportunisme et le brio du portier adverse a mené à sa perte lors de son premier match de la saison.

L’ère Hernán Losada s’est donc entamée avec un revers de 2-0 contre l’Inter Miami, samedi soir.

Sunusi Ibrahim, Romell Quioto, Aaron Herrera et surtout Lassi Lappalainen ont tous eu des occasions dans la surface de réparation, mais Drake Callender a été impérial devant la cage des locaux.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Hernán Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

Losada avait promis du jeu vertical et offensif. Et c’est avec cette philosophie que le Bleu-blanc-noir est tombé.

Le CFM a entamé le duel en effectuant beaucoup de pression. Ce qui a notamment permis à Ibrahim de prendre une frappe à ras du-sol dans la surface en début de première mi-temps, mais sans succès.

Outre quelques moments plus intéressants, la seconde portion de la première demie a été l’affaire de Miami, qui a su s’imposer dans le jeu assez brouillon de part et d’autre. Le CFM a tenté d’être plus vertical comme Losada l’a souhaité, mais les ballons ont peu trouvé preneur et l’équipe de David Beckham s’est assurée de la possession pour ce segment du match.

Et les flamants roses ont profité de cette bonne séquence. Ils ont fait vibrer les cordages à la suite d’un coup de pied de coin avec quatre minutes à faire à la demie par le biais de la hanche du défenseur Serhiy Kryvtsov.

La deuxième mi-temps a vu le CFM prendre les choses en main, mais son manque de lucidité dans le dernier tiers est venu le hanter.

Après une séquence typiquement MLS, où le ballon a frappé le poteau puis été dégagé par Samuel Piette sur la ligne de but, Shanyder Borgelin a permis aux siens de doubler l’avance à la 76e minute et ce fut la fin des haricots.

Les hommes de Losada n’étaient toutefois pas au bout de leur peine.

Avec une dizaine de minutes à faire, le gardien de but du CFM James Pantemis a été victime d’un lourd contact avec le milieu brésilien Gregore. Le Québécois débutait une saison pour la première fois à titre de partant indiscutable. En relève, son compatriote Jonathan Sirois n’a pas flanché.

Les premières minutes de Nathan Saliba

Le milieu de terrain québécois Nathan Saliba a effectué non seulement un premier départ en MLS, mais a obtenu ses premières minutes comme joueur professionnel. Sa prestation s’est limitée à 45 minutes, puisque Losada l’a retiré avant le début de la deuxième période de jeu.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Nathan Saliba

Tirant de l’arrière à ce moment, Losada a préféré envoyer Mathieu Choinière dans la mêlée, un joueur ayant un profil plus offensif.

Le défenseur central Joel Waterman a raté la rencontre en blessure dite « mineure » par Losada. Il a été remplacé par Herrera dans la défense à trois, ce qui a permis à Brault-Guillard d’obtenir un départ. Le défenseur québécois a réussi plusieurs centres de qualité à l’intention de ses coéquipiers, mais qui n’ont pas trouvé le fond du filet.

Le CFM a d’ailleurs raté une opportunité d’établir un record dans la MLS si elle obtenait une huitième victoire consécutive sur la route. L’édition 2022 avait terminé la saison avec sept victoires d’affilée à l’étranger.