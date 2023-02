La saison du CF Montréal commence ce samedi soir contre l’Inter Miami. Si vous n’êtes pas un grand féru du CFM, ce texte est pour vous. Il sera votre petit guide pour soutenir la conversation avec votre belle-fille qui aime un peu trop le Bleu-blanc-noir ou étaler vos connaissances devant les collègues.

Des arrivées, mais surtout des départs

C’est le refrain qu’on entend le plus à l’approche de la nouvelle saison. Comme quoi le CF Montréal « a vendu tous ses bons joueurs ». Faisons le point. Cinq joueurs importants ont quitté l’équipe avant le début de la campagne. Trois d’entre eux ont été « vendus » et deux ont été échangés.

Le CFM a connu une saison historique en 2022 grâce à l’émergence de plusieurs joueurs clés. Certains d’entre eux ont ensuite représenté le Canada lors de la Coupe du monde. Bref, une belle vitrine.

C’est le cas du milieu de terrain québécois Ismaël Koné et du défenseur Alistair Johnston, qui ont été vendus après leurs bonnes performances à des formations européennes d’envergure.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Ismaël Koné (au centre) a été vendu au Watford FC durant la saison morte.

Le milieu de terrain offensif Djordje Mihailovic a quant à lui été vendu à un club néerlandais durant la saison, tandis que Joaquín Torres et Kei Kamara ont été échangés pendant le camp d’entraînement.

La plupart des postes laissés vacants par ces départs ont été pourvus, que ce soit à l’interne ou avec des arrivées. Cependant, on ignore qui succédera au poste précédemment occupé par Mihailovic.

Néanmoins, la colonne vertébrale de l’équipe reste intacte pour la prochaine saison. Les deux cocapitaines du club, Samuel Piette et Victor Wanyama, seront de retour. De même que Romell Quioto, meilleur buteur de l’équipe des trois dernières saisons.

Au total, 8 des 11 joueurs qui formaient l’alignement de départ l’an dernier sont encore avec le Bleu-blanc noir. En théorie, le CFM ne devrait pas péricliter cette saison.

Sous les ordres d’Hernán Losada

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Hernán Losada, nouvel entraîneur-chef du CF Montréal

Qui dit nouvelle saison dit nouvel entraîneur, du côté des Montréalais. C’est l’Argentin Hernán Losada qui sera à la barre du CFM cette saison après le départ de Wilfried Nancy.

Nancy a quitté le navire après deux saisons à titre de pilote du CFM en raison d’un froid avec la direction du club, notamment avec le propriétaire Joey Saputo. Il a pris la direction de Columbus et sera l’entraîneur-chef du Crew cette saison.

De son côté, Losada a affiché ses couleurs en disant qu’il allait poursuivre dans les idées de jeu proposées par Nancy. Selon lui, il est important de proposer du jeu offensif. Sa mission : gagner en offrant un spectacle.

Du petit écran aux appareils mobiles

C’est probablement le plus gros changement cette saison du côté du CF Montréal. Lors des dernières années, les droits francophones de la MLS et donc du CFM appartenaient à TVA Sports. Ce n’est plus le cas cette saison.

Toutes les rencontres seront diffusées par l’entremise de la « MLS Season pass » sur Apple TV+. C’est une entente avec la MLS et, donc, un virage numérique pour la ligue.

Cela dit, quelques matchs du CFM seront également transmis à la télévision dite câblée. Au total, 14 des 34 parties en MLS des Montréalais seront présentées à RDS1.

Un nouvel habillage, mais encore

Annoncé en mai, le CFM arborera un nouveau logo cette saison. Le club s’est débarrassé du très controversé flocon de neige, adopté en janvier 2021.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La saison du CF Montréal commence ce samedi soir contre l’Inter Miami.

L’ancien logo, ainsi que l’abandon du nom Impact au profit de CF Montréal, avait suscité la grogne chez plusieurs partisans. Le nouveau logo, plus fidèle aux anciennes couleurs du club, a été mieux accueilli.

Précisons toutefois que le CFM entamera la saison en utilisant seulement son chandail destiné aux matchs à l’extérieur, même lorsqu’il jouera à domicile. Le nouveau maillot destiné aux matchs à domicile n’ayant pas été approuvé par la nouvelle direction du club, il est encore en production.

Ledit maillot arrivera donc plus tard pendant la saison.

Plusieurs chances de remporter un trophée !

Ça peut paraître très ésotérique. Cette saison, le CF Montréal évoluera dans trois compétitions différentes à la fois. Ce n’est toutefois pas si complexe.

D’abord, la MLS. C’est la ligue dans laquelle le CFM joue et où il disputera le plus grand nombre de matchs. Au terme des 34 matchs, les équipes les mieux classées décrocheront un laissez-passer pour les séries éliminatoires dans le but d’être sacrées championnes de la Coupe MLS. C’est un principe familier pour les amateurs de sport nord-américains.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Romell Quioto et le CF Montréal ont remporté le Championnat canadien, en 2021.

Ensuite, il y a le Championnat canadien. Compétition en marge de la MLS, le Championnat canadien regroupe les meilleures formations de soccer au Canada. Cela comprend les trois équipes canadiennes de la MLS, dont le CFM, les huit équipes de la Première Ligue canadienne (ligue professionnelle de calibre inférieur à la MLS) et trois formations semi-professionnelles sélectionnées au mérite (dont une du Québec).

Pour le CFM, cette compétition s’entamera en avril contre le Vaughan SC, un club semi-professionnel ontarien. C’est un tournoi à élimination directe, c’est-à-dire qu’une défaite dans le Championnat canadien est synonyme de fin de parcours. Le gagnant du tournoi sera couronné en juin.

Enfin, il y a une nouvelle compétition cette année dans le calendrier du CFM, la Coupe des Ligues. C’est un tournoi qui mettra en vedette 47 équipes : les 29 clubs de la MLS ainsi que les 18 clubs du championnat mexicain.

Grâce à sa troisième place au classement de la MLS l’an dernier, le CFM disputera au stade Saputo ses deux matchs de phase de groupe. Les deux circuits mettront temporairement sur pause leurs activités pour tenir le tournoi, qui se déroulera de la fin juillet à la mi-août.