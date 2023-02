Christine Sinclair (12) et Mana Iwabuchi (10)

(Frisco) L’équipe canadienne de soccer féminin a payé cher ses erreurs et a perdu 3-0 contre le Japon à sa dernière sortie à la Coupe SheBelieves, mercredi.

La Presse Canadienne

Participant au tournoi malgré des tensions avec Soccer Canada, les Canadiennes ont conclu l’évènement à quatre équipes avec une fiche de 1-2-0. Sixième au classement mondial, le Canada a accordé trois buts dans un match pour une première fois depuis une défaite de 3-0 contre les États-Unis en février 2020.

Le Japon (1-2-0), 11e au monde, a pris le contrôle du match en milieu de première demie.

Kiko Seike a ouvert le pointage lors de la 26e minute de jeu, glissant le ballon sous la gardienne Sabrina D’Angelo. Il s’agissait pour le Japon d’un premier but dans le tournoi.

D’Angelo s’est blessée sur le jeu, victime d’une collision avec Seiko en voulant immobiliser le ballon. Kailen Sheridan, qui avait disputé les deux premiers matchs du tournoi, a pris la relève devant le filet.

Yui Hasegawa a creusé l’écart à 2-0 grâce à un penalty à la 41e minute.

Jun Endo a complété la marque en touchant la cible durant la 77e minute.

La fiche du Canada face au Japon est maintenant de 4-8-4.

Les Canadiennes ont participé au tournoi sous protêt et la menace d’actions légales contre Soccer Canada.

Tout au long de l’évènement, elles ont porté leur chandail à l’envers pour cacher le logo de Soccer Canada. Elles ont aussi enfilé des chandails violets, couleur symbolisant la lutte pour l’égalité des sexes, avec les mots « assez c’est assez » imprimés sur ceux-ci.

Les joueuses canadiennes souhaitent obtenir le même appui et bénéficier de la même préparation pour la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été que ceux dont les hommes ont pu profiter avant le Mondial au Qatar l’automne dernier. Les équipes masculine et féminine ont aussi demandé à Soccer Canada d’ouvrir ses livres financiers pour expliquer les coupes budgétaires à leur programme en 2023.