Evelyne Viens (15) et Cloe Lacasse (20, dimanche dernier contre le Brésil.

PHOTO MARK ZALESKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

À moins d’un conflit de travail, l’équipe canadienne de soccer féminin jouera contre la France à Le Mans lors de la période internationale d’avril.

La Presse Canadienne

Le match aura lieu le 11 avril au stade Marie-Marvingt. Les Françaises occupent le cinquième rang mondial et les Canadiennes, le sixième.

« Affronter une équipe de pointe comme la France avant une Coupe du monde nous offre l’occasion de voir où nous en sommes, d’apprendre et de nous mesurer », a dit l’entraîneure-chef du Canada, Bev Priestman, dans un communiqué.

Les Canadiennes menacent cependant de boycotter le camp d’avril à moins que leurs demandes soient respectées.

Elles souhaitent obtenir le même appui et bénéficier de la même préparation pour la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été que ceux dont les hommes ont pu profiter avant le Mondial au Qatar l’automne dernier. Les équipes masculine et féminine ont aussi demandé à Soccer Canada d’ouvrir ses livres financiers pour expliquer les coupes budgétaires à leur programme en 2023.

Les membres de l’équipe féminine ont refusé de s’entraîner en prévision de la SheBelieves Cup, avant d’être forcées à retourner sur le terrain sous la menace d’actions légales par Soccer Canada. La fédération a affirmé que les joueuses n’étaient pas en position légale de déclencher une grève. Ce pourrait toutefois être le cas en avril.

Le Canada a joué 15 fois contre la France et présente un dossier de 5-7-3. Les Françaises ont remporté le dernier duel 1-0, en mars 2020 à Calais.