Mathieu Chamberland quitte Soccer Québec et se joint à Soccer Canada

Soccer Canada a annoncé l’embauche de Mathieu Chamberland, qui occupait le poste de directeur général à Soccer Québec, dans le nouveau rôle de chef de l’exploitation. Il entrera en poste le 13 mars 2023.

La Presse Canadienne

La nouvelle a été confirmée dans un communiqué de presse, vendredi après-midi.

« Chamberland est l’un des jeunes dirigeants du sport les plus brillants et il a supervisé la croissance et le développement de Soccer Québec pour en faire l’un des meilleurs organismes de régie du sport provincial au pays », a affirmé Earl Cochrane, secrétaire général de Soccer Canada, dans le communiqué.

« Il est un administrateur attentionné et axé sur les processus, en plus d’être concentré sur le développement de notre sport et des gens engagés dans notre sport. »

Chamberland s’est dit fier de joindre l’équipe de Soccer Canada.

« C’est une période enivrante pour le soccer au pays et c’est un honneur de pouvoir contribuer à l’essor de notre sport », a indiqué Chamberland dans le communiqué de Soccer Canada.

Dans un communiqué de presse distinct, Pierre Marchand, président du conseil d’administration de Soccer Québec, a qualifié le départ de Chamberland de « grande perte » pour la fédération.

« Durant son passage à Soccer Québec, Mathieu a été une personne calme, rigoureuse et inspirante, qui a mené à bien de grands changements, tant au niveau des opérations courantes qu’au niveau des canaux de consultation et de communication », a précisé Marchand, tout en se disant heureux pour l’ancien directeur général de Soccer Québec.

Chamberland a occupé ce poste de 2018 à 2022. Il était responsable des activités générales de l’organisation et de l’exécution du plan stratégique, tout en supervisant les aspects de la gouvernance et des ressources financières et humaines.

« Je tiens à mentionner que les raisons de mon départ sont uniquement liées à mon avancement professionnel et des conditions gagnantes pour ma famille et moi », a précisé Chamberland, dans le communiqué de Soccer Québec.

« Je sentais que je me réalisais et j’étais heureux dans mon poste de directeur général à Soccer Québec. Ç’a été un honneur de contribuer au développement du soccer québécois et j’espère pouvoir continuer de le faire à un autre niveau. »

À titre de chef de l’exploitation, Chamberland relèvera directement du secrétaire général de Soccer Canada et supervisera les relations avec les membres, les évènements et les compétitions ainsi que l’administration et la conformité.

Il travaillera de près avec l’équipe de la haute direction dans l’engagement de Soccer Canada avec ses membres, ce qui comprend les ligues, les clubs professionnels ainsi que les associations provinciales et territoriales membres.

Dans son nouveau rôle, Chamberland sera basé à Ottawa où il dirigera les activités du personnel, l’administration et la stratégie d’infrastructure. Il offrira une direction stratégique pour assurer efficacement la prestation des services et un soutien administratif des objectifs de l’organisation.