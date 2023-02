Je dirais que la première année, c’est surtout une année où j’ai appris comment gérer le poste de no 1. C’est une saison qui m’a donné beaucoup de confiance. L’année dernière, ça a été une peu plus difficile. J’ai passé un peu plus de temps sur le banc. Ça a forgé mon caractère ; qui a forgé mon mental. Ultimement, ça a été un cadeau dans le sens où ça m’a peut-être préparé pour cette année, alors que je pourrais être (le gardien) no 2. […] Ce sont vraiment deux années riches en expériences pour moi.