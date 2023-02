Après quatre semaines de dur labeur, qui se sont conclues avec deux journées glaciales dans la métropole, les joueurs du CF Montréal s’exilent en Floride pour la seconde partie de leur camp d’entraînement.

Somme toute, les joueurs et entraîneurs du CFM sont satisfaits de leur retour progressif au jeu, mais ils ont hâte d’imiter les snowbirds et d’aller dans le Sud.

« En premier lieu, c’est important de pouvoir suivre le rythme des entraînements, car le rythme des matchs va s’enchaîner rapidement, a expliqué Samuel Piette. […] On n’a pas de blessures pour l’instant, sauf celles qui ont été des coups, ce qui est malheureux. Mais on a bossé fort pendant les premières semaines. Maintenant, ce sont les matchs qui s’en viennent et ce sera un peu plus plaisant. »

La seule blessure notable lors des quatre semaines à Montréal a été celle du jeune défenseur central George Campbell, touché à la jambe droite à la suite d’un tacle de Mason Toye.

Il a été aperçu vendredi soir avec une botte au pied droit, mais l’entraîneur adjoint du CFM Laurent Ciman a confirmé qu’il « n’est pas blessé gravement ».

Des améliorations au Stade olympique

Récapitulons. Une seule blessure digne de mention après les quatre premières semaines du camp d’entraînement, dont la majeure partie s’est déroulée au Stade olympique. À une époque pas si lointaine, la simple mention de la pelouse du Stade olympique créait une psychose collective.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’entraîneur adjoint du CF Montréal, Laurent Ciman

« Je jouais là-dessus ! », lance Ciman en pointant le béton autour de la nouvelle surface synthétique. Même si l’ancien défenseur plaisantait un peu, le terrain du Stade olympique a fait son lot de victimes au fil des années. Elle a ultimement été changée avant le camp d’entraînement et a obtenu la certification de la FIFA.

La nouvelle surface, c’est Wembley, non ? Quand on voit ce que j’ai connu et ce qui est là maintenant, on est très contents. Franchement, on peut dire merci au club pour ça. Ça nous a aidés. On peut partir avec l’effectif complet et on est contents de ça. Laurent Ciman, entraîneur adjoint du CF Montréal

C’est donc la fin du premier chapitre et le CFM « est là où on le souhaite », selon Ciman. La deuxième partie est plus axée sur les duels, alors que quatre matchs préparatoires seront disputés en l’espace de dix jours.

« On n’a pas d’objectifs quantitatifs pour cette portion du camp. On veut surtout bien roder le système de jeu avec lequel on veut jouer durant la saison, et on veut retrouver nos repères contre des équipes de la MLS. Tranquillement pas vite, le niveau va monter et l’intensité aussi, et on veut être prêts pour le match du 25 février contre l’Inter Miami », a affirmé Piette.

Huis clos

Certes, la température et les activités au programme ne seront pas les mêmes pour les membres du Bleu-blanc-noir, mais le plus gros changement sera que les joueurs vivront ensemble du matin au soir, tous les jours.

« Ça va aider de vivre ensemble 24/7 pendant trois, voire quatre semaines, a jugé Piette. Il peut aussi y avoir quelques petites chicanes, mais je crois que ça va nous forcer à nous rapprocher les uns des autres. Je pense qu’on a déjà un groupe très solide, mais pour les nouveaux joueurs, je pense que cette expérience peut être très positive. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le milieu de terrain Samuel Piette

Ce constat est également vrai pour l’entraîneur-chef Hernán Losada, qui arrive avec deux entraîneurs adjoints dans une nouvelle équipe.

« Ça se passe super bien [avec Losada]. J’ai joué plein de matchs contre lui [en Belgique]. On a vite appris à se connaître. Les deux, on connaît le soccer. On n’a pas besoin de se parler pour savoir qu’on veut les mêmes choses. Il veut poursuivre sur les bases de l’an dernier tout en apportant sa touche », a relaté Ciman.

Les joueurs et les entraîneurs donnent tous l’impression d’être au diapason. Et ce sera la marche à suivre s’ils veulent émuler le succès du club l’an dernier, car ils entameront le régime Losada avec trois matchs sur la route avant de disputer leur première rencontre de la saison à domicile, au Stade olympique, le 18 mars contre le finaliste de la dernière Coupe MLS, l’Union de Philadelphie.