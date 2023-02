« Les trois premiers quarts de la rencontre ont été bons. La dernière portion du match n’était pas bonne du tout. Le coach avait un message à passer et tout le monde est d’accord avec ça », a lancé l’entraîneur adjoint du CF Montréal Laurent Ciman, sur un ton incisif.

Et pourtant. Le CFM a étrillé les vedettes de la Première Ligue de soccer du Québec (PLSQ) – la meilleure ligue de soccer québécoise – 6-1, vendredi soir, et a offert une performance sans bavure lors de la première mi-temps.

C’est lors de la seconde partie de la rencontre, où un onze surtout composé de réservistes et de joueurs de l’Académie a foulé la pelouse du Stade olympique, que certains aspects du jeu n’ont pas plu à l’ancien défenseur central.

« Il y a des choses que tu ne peux pas faire : commencer à dribbler dans ta surface de réparation ou prendre un but… On s’était dit qu’on ne voulait pas prendre un but et qu’on voulait prendre ça au sérieux du début à la fin. Je ne dirais pas les 25, mais les 15 dernières minutes, il y a eu trop de chipotage. Les défenseurs centraux ne doivent pas dribbler, ils doivent jouer simple », a-t-il précisé.

Cela dit, globalement, ç’a été un succès pour les Montréalais. Nathan Saliba a continué à bâtir sur ses bonnes performances au camp d’entraînement avec un but, Sunusi Ibrahim a inscrit un doublé spectaculaire et le nouveau latéral droit du club, Aaron Herera, a réalisé deux passes décisives.

C’est une belle victoire et un beau résultat. Le but premier était de prendre du rythme lors d’un match qui se rapprochait de la réalité, contre une équipe qu’on ne connaît pas, et de rester en santé. Donc ç’a été positif aujourd’hui. Samuel Piette

De son côté, Ciman donnait plus d’importance aux intangibles : « On veut être dangereux, on veut marquer des buts, on veut proposer du beau football et on veut jouer vers l’avant quand on récupère la balle. Ç’a été le cas ce soir. Il y a eu plein de belles choses. »

Parlons-en, des belles choses. Ibrahim a marqué son premier but grâce à une bicyclette renversante, les gros canons de la dernière campagne en Romell Quioto et Kei Kamara ont fait vibrer les cordages et l’équipe a semblé en confiance lorsqu’elle avait la possession du ballon pour la majeure partie du duel. Même le défenseur canadien Kamal Miller a fait mouche. Bref, tout le monde a trouvé son compte.

Il s’agissait du premier match de ce type, où la PLSQ envoyait ses meilleurs joueurs croiser le fer avec le CFM. Et c’est lors de ce match disputé devant le personnel des clubs de la PLSQ et de Soccer Québec ainsi que les médias que la formation montréalaise a mis un terme à la première portion de son camp d’entraînement.

Les hommes d’Hernán Losada prendront le chemin de la Floride dimanche et y resteront pour les trois dernières semaines du camp. Au passage, ils disputeront quatre matchs préparatoires avant d’entamer la saison régulière, le samedi 25 février contre l’Inter Miami.

Une méritocratie qui sourit à Saliba

Les astres s’alignent enfin pour Nathan Saliba et il croit bien pouvoir tirer son épingle du jeu cette saison.

« C’était compliqué avant avec les voyages, car Nathan n’était pas vacciné. Mais maintenant que tout est entré dans l’ordre, il va pouvoir exploiter son plein potentiel », a expliqué Ciman à propos du jeune Québécois.

Même s’il a été sur le terrain que pendant 25 minutes, et loin de sa position naturelle de milieu de terrain, Saliba a retenu l’attention. Évoluant comme ailier et particulièrement haut sur le terrain, il n’a pas perdu de temps avant de rediriger en centre d’Herera au fond des filets.

« C’est à tout le monde de faire sa place cette année. Les anciens ne seront pas privilégiés. Chaque joueur à sa chance à prendre et je crois que je suis bien parti cette année », a déclaré un Saliba à l’évidence satisfait de son rendement.

Il admet n’avoir jamais joué comme ailier, mais « si c’est la volonté de l’entraîneur », Saliba sera prêt à tout pour devenir la prochaine vedette montante du CFM.