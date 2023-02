Les joueurs du CF Montréal sont dans un bateau. Quatre joueurs tombent à l’eau, qui est-ce qui reste ? Eh bien, encore plusieurs équipiers.

Ce qui reste du groupe alternatif Panic ! at the Disco a tiré sa révérence la semaine dernière. Pourtant, l’ambiance est encore alarmiste lorsqu’il est question de la formation montréalaise pour la prochaine saison. Certes, des éléments importants ont quitté le navire, mais il y a place au sang neuf parmi les timoniers.

Au moment d’écrire ces lignes, huit joueurs qui formaient le onze de départ type de l’an dernier sont de retour. D’autres ajouts ou départs pourraient être réalisés d’ici la date limite de la fenêtre des transferts en MLS, soit le 24 avril. Peu importe, le CFM devrait présenter une équipe compétitive en 2023.

Gardiens

Le poste de gardien partant a fait couler beaucoup d’encre l’an dernier alors que James Pantemis et Sebastian Breza se sont échangé le titre à quelques reprises. C’est finalement Pantemis qui a remporté la lutte et qui a été le gardien de choix pour les éliminatoires. Son triomphe a finalement poussé Breza à la porte de sortie.

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS James Pantemis

Breza appartenant au FC Bologne, le CFM n’a donc pas fait d’offre pour obtenir ses services cette saison. Le geôlier canadien a d’ailleurs été prêté de nouveau, cette fois au Carrarese Calcio 1908, en troisième division italienne.

Le poste de second a été pourvu à l’interne. Après un stage de deux saisons avec le Valour FC de Winnipeg, dans la Première Ligue canadienne (PLC), Jonathan Sirois est pressenti pour obtenir quelques départs cette saison. Il a été dominant lors de sa première saison en PLC, où il a notamment été élu le meilleur gardien du circuit et remplaçait, ironiquement, Pantemis au sein du club manitobain. Malgré une deuxième saison avec cinq départs de moins, il ne serait pas surprenant qu’on se tourne vers lui si les choses virent au vinaigre avec Pantemis.

L’Américain Logan Ketterer demeurera le troisième gardien du club.

Défenseurs

En théorie, le CFM va proposer une défense similaire à celle de l’an dernier. À l’exception du remplacement d’Alistair Johnston par Aaron Herrera au poste de latéral droit, ce sera un copier-coller. L’entraîneur-chef des Montréalais, Hernán Losada, a même confié la semaine dernière vouloir reconduire une défense à cinq joueurs. Celle-ci était la recette de base du succès du CFM sous les ordres de Wilfried Nancy.

Johnston a été un rouage clé de la formation montréalaise, grâce autant à sa combativité en défense qu’à son apport offensif. Il a inscrit quatre buts et récolté quatre aides, et ce seront de grandes chaussures à remplir. Toutefois, n’écartez pas Herrera de l’équation. « C’est le meilleur coup de l’entre-saison », rapportait l’expert J. Sam Jones, du site de la MLS.

PHOTO RICK BOWMER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Aaron Herrera

L’équipe a même été chercher du renfort au poste de défenseur central en George Campbell, un Américain de 21 ans. À voir quel sera son rôle et si sa blessure à la jambe droite subie pendant l’entraînement de mardi est sérieuse. En fait, il est tributaire du sort de Kamal Miller.

L’international canadien rêve de s’exiler sur le Vieux Continent et il a même dit « ne pas savoir » s’il terminera la saison à Montréal. Puisque la fenêtre des transferts se concluait mardi soir dans la majorité des championnats européens, il y a fort à parier que Miller entamera la saison dans la ville du bagel. Bref, Olivier Renard a joué un coup d’avance avec l’acquisition de Campbell.

Sinon, rien de nouveau sous le soleil. Lassi Lappalainen devrait occuper le couloir gauche alors que Joel Waterman et Rudy Camacho retrouveront probablement leur place parmi la charnière centrale.

Milieux de terrain

Le retour de Victor Wanyama, qui avait pourtant déclaré que l’année 2022 serait sa dernière avec le CFM, est possiblement la meilleure nouvelle de la saison morte pour le onze montréalais. Le Kényan respire la confiance et il est l’un des meilleurs milieux défensifs du circuit Garber. Il est aussi l’un des plus constants.

Wanyama et Samuel Piette, qui partagent le rôle de cocapitaine, piloteront le milieu de terrain une saison de plus. Le départ d’Ismaël Koné va permettre à d’autres jeunes de prendre du galon et de glaner quelques minutes. L’Égyptien Ahmed Hamdi, le prometteur Nathan Saliba et le petit nouveau Ilias Iliadis seront en compétition pour un plus grand rôle au milieu.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Victor Wanyama

Alors qu’on progresse sur le terrain, c’est ici que les points d’interrogation apparaissent. La vente de Djordje Mihailovic soulève des questions. Est-ce que l’un de Matko Miljevic ou de Sean Rea pourra être l’émule de Mihailovic ? Le temps le dira.

Néanmoins, Rea sera une option intéressante pour l’avenir. Grâce à une brillante saison avec le Valour FC, il s’est vu décerner le titre de meilleur Canadien de moins de 21 ans. Il a également terminé au premier rang de la ligue pour les passes décisives.

Attaquants

Il y a Romell Quioto et les autres. Et c’est l’essentiel.

Quioto est l’un des secrets bien gardés en MLS, alors qu’il a été le meilleur buteur du CFM lors des trois dernières saisons.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Romell Quioto

Qui jouera les seconds rôles ? On le découvrira au fil de la saison, mais Chinonso Offor, Sunusi Ibrahim et Mason Toye ont tous le champ libre. Toye a été particulièrement décisif lors de sa première saison avec le CFM en 2021, faisant vibrer les cordages à sept reprises en 14 rencontres. La saison 2022 a été plus complexe pour l’Américain, qui n’a fait mouche qu’à deux reprises, ennuyé par des blessures.

Et il ne faut pas tout de suite écarter Kei Kamara. Le Sierra-Léonais pourrait potentiellement disputer la saison avec le Bleu-blanc-noir après avoir dévoilé mardi qu’il « va honorer son contrat », malgré sa requête d’être échangé. Il s’est avéré fort utile lors du dernier calendrier et pourrait faire de même si les choses tombent en place.

Une acquisition dans le tiers offensif de l’équipe ne ferait pas de mal. Surtout que l’équipe a échangé Joaquín Torres, qui avait un profil unique de bon dribleur et de catalyseur.

Le CFM naviguera probablement en eaux troubles en début de saison, à la recherche de la juste combinaison, mais devrait se tenir loin des bas-fonds.