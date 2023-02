Sean Rea le sait, tout est tombé en place cette saison pour lui permettre d’éclore comme une vedette offensive du CF Montréal.

Avec à peine deux semaines à faire avant le début de la campagne en MLS, le CFM n’a pas été chercher de renfort au poste de milieu offensif pour entamer l’ère post-Djordje Mihailovic. Laissé vacant, ce rôle n’a pas encore d’acteur et Rea espère bien pouvoir personnifier le nouveau chapitre.

« Il me fait jouer avec les vétérans et ça nivelle mon niveau de jeu vers le haut. C’est super bien que le coach fasse ça, car je sens qu’il veuille que j’aille du succès », mentionne-t-il.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi il est dans les bonnes grâces de l’entraîneur-chef, Hernán Losada. Le Lavallois de 20 ans a connu deux fortes saisons en stage avec le Valour FC de Winnipeg, en Première Ligue canadienne. Lors de sa seconde campagne, il a été nommé joueur canadien de moins de 21 ans par excellence en plus de terminer au sommet du circuit pour les passes décisives.

Ce stage est toutefois derrière lui.

J’ai faim. Je veux des minutes. Je veux bien performer. Je veux aider l’équipe et je veux jouer devant les fans de Montréal. Sean Rea

L’état d’esprit semble le bon pour se tailler un poste dans le onze partant. Mais Losada, depuis le début du camp d’entraînement, martèle qu’il n’y a aucun poste garanti ou promis. Les résultats primeront. Et s’il voit des forces dans le jeu de son troupier, il y voit aussi aspects sur lesquels il peut progresser.

« C’est un joueur créatif, qui travaille beaucoup sans le ballon et qui fait de belles courses derrière la défense, note Losada. Mais, il manque peut-être un peu de force physiquement. »

« On va travailler avec lui. […] Il y a beaucoup de positif, mais il y a aussi des choses à améliorer pour évoluer en MLS. »

Pourtant selon le milieu offensif, il est « capable de contribuer dans cette ligue » dès cette année. Il pourra le prouver à son entraîneur dans les prochains jours alors que le CF Montréal croisera le fer avec le Dynamo de Houston samedi et l’Inter Miami mercredi prochain, toujours dans le cadre de son camp d’entraînement.

À ce stade-ci, Losada n’a pas encore dévoilé son jeu. Optera-t-il pour deux milieux offensifs et un attaquant ou, plutôt un seul milieu offensif et deux attaquants ? Il ne le sait pas. Ce verdict serait être lourd de sens pour Rea qui serait alors en compétition avec Matko Miljevic pour l’unique poste de milieu offensif.

Rea, pro domo, voit une belle association entre lui et Miljevic. « Ça fait deux matchs qu’on joue ensemble et on commence déjà à se comprendre. Je pense que si on continue à jouer ensemble, on peut accomplir de belles choses », dit-il.

Mais si jamais l’entraîneur devait faire un choix, Rea s’est assuré de se mettre en vitrine lors des quelques matchs présaison déjà disputés.

« Je n’ai pas parlé au coach ou à quelqu’un d’autre, j’ai pris mes responsabilités. J’ai vu qu’il n’y a personne de désigné pour les corners et les coups francs, donc je me suis dit : “Avec Valour j’ai été capable d’obtenir des passes décisives et j’ai été capable de trouver le fond du filet sur les phases de jeux arrêtés, donc je vais les prendre ici”. »

L’opportunité est là pour Rea. Et il fait tout en son possible pour la saisir.