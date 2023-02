« Je ne m’en vais nulle part. Nous avons encore un boulot à accomplir, et l’objectif est d’amener cette équipe au prochain niveau en 2026 », a déclaré John Herdman.

PHOTO NATACHA PISARENKO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

John Herdman a choisi le statu quo. Après une matinée marquée par de nombreuses rumeurs émanant de la Nouvelle-Zélande indiquant que l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne de soccer masculin avait accepté de se joindre aux All Whites, Herdman et Soccer Canada ont émis un communiqué mercredi pour éviter que la situation dérape.

Neil Davidson La Presse Canadienne

« Le succès, à ce niveau-ci, ouvrira toujours des portes, a évoqué Herdman dans un communiqué de Soccer Canada. J’ai reçu de nombreuses offres ces derniers mois, que j’ai toutes refusées, donc celle de la fédération néo-zélandaise de football.

« Je vous répète, joueurs canadiens et partisans de l’équipe, que je suis totalement dévoué envers Soccer Canada et le développement de ce programme, a-t-il ajouté. Lors de la Coupe du monde au Qatar, nos hommes ont démontré qu’ils avaient leur place à ce niveau-là. Je ne m’en vais nulle part. Nous avons encore un boulot à accomplir, et l’objectif est d’amener cette équipe au prochain niveau en 2026. »

Earl Cochrane, le secrétaire général de Soccer Canada, a confirmé qu’Herdman est sous contrat jusqu’à la Coupe du monde de 2026 — le pays fera d’ailleurs partie des pays hôtes de la compétition.

La fiche de Herdman à la tête de l’équipe canadienne de soccer masculin est de 32-13-5 depuis qu’il a quitté le programme national féminin en janvier 2018. Sa valeur a grimpé en flèche après les excellentes performances des représentants de l’unifolié au Qatar, malgré les défaites contre la Belgique, la Croatie et le Maroc.

Les rumeurs ont été propagées par Newshub, un service d’information néo-zélandais, qui rapportait qu’Herdman était « le candidat de choix » pour diriger l’équipe néo-zélandaise de soccer masculin. Ce service a même précisé qu’Herdman avait conclu une entente avec la fédération, mais souligné que celle-ci n’était toutefois pas couchée sur le papier.

Herdman a déjà dirigé en Nouvelle-Zélande : c’est là qu’il avait fait ses classes avant de se joindre à l’équipe canadienne de soccer féminin après la Coupe du monde de 2011.

De plus, son fils Jay est né en Nouvelle-Zélande et il est maintenant un jeune international néo-zélandais.