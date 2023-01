Ballou Tabla (13) a conclu la campagne avec sept buts et cinq mentions d’aide.

(Ottawa) Ballou Tabla, qui a déjà joué pour le CF Montréal et qui a aidé l’Atlético Ottawa à accéder à la finale de la Première ligue canadienne (PLC) l’an dernier, se joindra au club turc Manisa FK.

La Presse Canadienne

Manisa, une ville située à 300 km au sud-ouest d’Istanbul, occupe présentement le 10e rang de la deuxième plus importante ligue turque en vertu d’une fiche de 7-5-7.

Le joueur âgé de 23 ans, qui a aussi fait partie de l’Académie du FC Barcelone, a pris part à pratiquement tous les matchs de l’Atlético Ottawa l’an dernier – sauf un. Il a conclu la campagne avec sept buts et cinq mentions d’aide.

Tabla avait été finaliste au titre de joueur par excellence de la PLC et à celui de joueur par excellence selon ses pairs.

« J’ai adoré mon séjour à Ottawa, a dit Tabla. J’ai retrouvé beaucoup de choses que j’avais perdues, dont mon sourire et ma joie de jouer au soccer. »

« J’ai rencontré des personnes extraordinaires, du personnel incroyable et des partisans passionnés. Il y avait du positif chaque jour ; quelle expérience. Malheureusement, je dois quitter ainsi, sans avoir la chance de dire au revoir aux partisans, mais c’est ça le soccer. Cette expérience avec l’Atlético Ottawa m’a permis de me retrouver, en termes de football, donc je suis heureux et très reconnaissant. »

Tabla, qui a quitté la Côte d’Ivoire en direction du Canada alors qu’il avait huit ans, s’était joint à l’Académie du CF Montréal en août 2012 et a été promu sur la première équipe en octobre 2016.

À 17 ans et 338 jours, il était devenu le plus jeune joueur montréalais à prendre part à un match de la MLS – c’était contre les Earthquakes de San Jose en mars 2017. Il a disputé 32 matchs de saison régulière avec le onze montréalais, au cours desquels il a totalisé trois buts et deux mentions d’assistance.

Montréal a ensuite choisi de ne pas exercer l’option prévue à son contrat en novembre 2021.