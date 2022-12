Le match n’était pas encore débuté que déjà le café Conca d’Oro, sur la rue Dante, dans la Petite Italie, affichait complet. Cent vingt minutes et une séance de tirs au but plus tard, la foule de partisans en liesse débordait dans la rue, célébrant la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde.

« Ce n’était pas un match pour les cardiaques », résume Mario, le cuistot du bistro, visiblement émotif. « Mais je l’avais dit, notre gardien [Emiliano] Martinez, il aime les pénalités, il va bloquer deux balles », s’exclame-t-il.

Le duel opposant l’Argentine et la France a, en effet, réservé son lot de surprises aux partisans montréalais massés autour d’une télévision accrochée à l’extérieur, malgré la température de -1 degré Celsius et les impressionnants bancs de neige laissés par la tempête de la veille.

Les tambours se font faits entendre à l’intérieur et à la 24e minute, sur un tir de pénalité, le but de Lionel Messi déchaîne la foule. « Vamos Argentine », entonnent les partisans, serrés comme des sardines, dehors comme dedans.

« C’est la récompense, c’est la justice du football », s’exclame alors un partisan tunisien venu encourager les Argentins après s’être lui-même rendu au Qatar pour supporter son équipe nationale.

Puis c’est 2-0. Mexicains, Uruguayens, Chiliens, toutes les nations sud-américaines semblent rassemblées dans la Petite Italie pour encourager l’Albiceleste. « On se sent comme à la maison », se réjouit une Argentine d’origine, Rocio Diaz, venue regarder tous les matchs de son équipe nationale au café de la rue Dante depuis le début de la Coupe du monde.

Puis les Français égalisent le score en moins d’une minute. La foule stationnée à l’extérieur du café Conca d’Oro est stupéfaite. « C’est le stress », témoigne un partisan.

Après une prolongation rocambolesque, c’est finalement au terme d’une séance de tirs au but, remportée par l’Argentine, qu’est scellée l’issue du match.

« Nous avions besoin de souffrir pour l’emporter », résume un partisan, Manuel, au moment où les partisans envahissent la rue, forçant la fermeture de la rue Dante, entre les avenues de Gaspé et Casgrain.

« C’est toujours difficile pour nous, mais à la fin, ça débouche ! Et là, on l’a », exulte à ses côtés Ivan.

Une défaite crève-cœur pour la France

Côté français, les visages étaient longs au bar, Monsieur Ricard, sur l’avenue du Parc au passage de La Presse, à la mi-temps. Même si l’endroit était bondé, l’ambiance y était redescendue d’un cran.

« Il n’est pas trop tard, on peut encore revenir », martèle Rayan Gandjy, un partisan français visiblement peu convaincu.

« On l’espère, mais ce ne sera pas facile. Les Argentins dominent, mais jouent un peu comme des primes », dit Michel Borys tout en faisant part de ses remontrances contre l’arbitrage du match. « Le premier penalty, c’était un peu tiré par les cheveux. »

Même s’il reste encore la moitié du match à jouer, certains font déjà leur bilan. « Au moins, tu as eu sept matchs », soupire l’un d’eux au propriétaire de la place, Rocco, qui surveille la clientèle sortie fumer.

Puis quelques dizaines de minutes plus tard, à la suite d’un autre but de Kylian Mbappé, le deuxième en une minute, l’ambiance revient. « C’est incroyable, on pensait que c’était fini. [Maintenant] les Argentins ont peur de perdre », souffle Martin Fink, emporté par le momentum de son équipe.

Puis l’incompréhension est totale lorsque Lionel Messi marque son second but, cette fois en prolongation. C’est 3-2 à quelques minutes de la fin. Malgré un troisième but marqué par Kyliam Mbappé, la France ratera, quelques minutes plus tard, la chance de remporter un deuxième titre en autant d’éditions de la Coupe du monde.