(Sao Paulo) Le jeune attaquant brésilien Endrick, considéré à 16 ans comme un des talents les plus prometteurs du football mondial, rejoindra le Real Madrid à partir de juillet 2024 pour un montant encore « confidentiel », a annoncé jeudi Palmeiras, son club formateur.

Agence France-Presse

« Palmeiras, le Real Madrid et les représentants de l’attaquant Endrick ont trouvé un accord pour le transfert du joueur au club espagnol en juillet 2024, quand il aura 18 ans », a expliqué le club de Sao Paulo sur Twitter.

« Les termes du contrat et le montant du transfert sont confidentiels », a précisé Palmeiras.

Selon la presse brésilienne, le club madrilène aurait accepté de débourser pas moins de 70 millions d’euros (102 millions $) pour s’attacher les services de la future pépite brésilienne.

Endrick va ainsi suivre les traces de ses compatriotes Vinicius et Rodrygo, attaquants recrutés encore mineurs par le Real pour des sommes astronomiques, pour ne rejoindre la capitale espagnole qu’à 18 ans et ainsi respecter les règles des transferts internationaux de la FIFA.

« Jusqu’à ce que je me présente au Real Madrid, je continuerai à me dévouer comme toujours pour donner encore plus à Palmeiras sur le terrain : plus de buts, plus de victoires, plus de titres et plus de joie à nos supporters », a déclaré le joyau brésilien, cité sur le compte Twitter du club champion du Brésil en titre.

Cet attaquant très technique et aux qualités physiques hors norme pour son âge n’a que sept matchs professionnels dans les jambes, mais il est déjà l’objet de la convoitise des recruteurs européens depuis des années, marquant des buts à la pelle dans les catégories de jeunes.

Il est rapide, frappe bien des deux pieds et dégage une grande puissance face à des joueurs bien plus âgés que lui.

Né à Taguatinga, en banlieue de la capitale Brasilia, Endrick Felipe Moreira de Sousa joue pour Palmeiras depuis l’âge de 10 ans.

Il a signé son premier contrat professionnel le jour de ses 16 ans, en juillet dernier, et n’a joué que deux mois en équipe première, après avoir fait ses débuts en octobre.

En sept matchs de championnat, Endrick a marqué trois buts et donné une passe décisive, apportant sa pierre à l’édifice pour le titre national du « Verdao ».

En avril dernier, la pépite a également brillé sous le maillot doré du Brésil, terminant meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi international des moins de 16 ans de Montaigu, en Vendée.