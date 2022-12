Grant Wahl est mort d’un anévrisme aortique alors qu’il couvrait un match de la Coupe du monde le week-end dernier, selon ce que révèle l’autopsie du célèbre journaliste de soccer américain.

La Presse et Associated Press

Sa conjointe, la Dre Celine Gounder, a confirmé qu’elle excluait tout élément suspect concernant sa mort.

« C’est juste quelque chose qui se tramait depuis des années, » a déclaré Mme Gounder lors d’une apparition sur CBS Mornings.

« Une autopsie a été réalisée par le bureau du médecin légiste de la ville de New York. Grant est mort de la rupture d’un anévrisme aortique ascendant à croissance lente, non détecté, avec hémopéricarde, a ajouté sur ses réseaux sociaux Mme Gounder, une spécialiste reconnue des maladies infectieuses. La pression thoracique qu’il a ressentie peu avant sa mort peut avoir représenté les premiers symptômes. Aucune tentative de réanimation n’aurait pu le sauver. Son décès n’est pas lié à la COVID. Son décès n’est pas lié à son statut vaccinal. Il n’y avait rien de suspect dans sa mort. »

Wahl, 48 ans, s’est effondré sur son siège vendredi alors qu’il couvrait le match de quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas à Lusail, au Qatar. Des ambulanciers, appelés par d’autres journalistes sur les lieux, l’ont soigné pendant plusieurs minutes.

Le département d’État américain a aidé à rapatrier le corps, et l’autopsie a été pratiquée aux États-Unis.

« Ce rapatriement a été géré avec le plus grand soin et la plus grande sensibilité, a écrit Mme Gounder. Il s’agissait d’une affaire internationale qui nécessitait la coordination de multiples agences nationales et internationales, et toutes les personnes concernées ont coopéré pleinement. Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont participé au rapatriement de Grant, en particulier la Maison-Blanche, le département d’État américain, la FIFA, U. S. Soccer et American Airlines. »

Wahl, notamment connu pour son travail durant 25 ans chez Sports Illustrated, avait écrit la semaine dernière qu’il avait dû se rendre à l’hôpital en raison de ce que les médecins ont identifié à ce moment comme une bronchite.

« Mon corps m’a finalement lâché. J’ai eu très peu de sommeil, beaucoup de stress et de travail au cours des trois dernières semaines, c’est ce que ça peut donner », avait-il noté.

« Ce qui était un rhume au cours des 10 derniers jours est finalement devenu quelque chose de beaucoup plus sévère le soir du match entre les États-Unis et les Pays-Bas, a-t-il continué. Je pouvais sentir une grande pression et un inconfort au niveau de la poitrine. Je n’avais pas la COVID-19 (on se fait tester souvent ici), mais je suis allé à la clinique médicale du centre des médias et ils ont dit que j’avais probablement une bronchite. »

Grant Wahl en était à sa huitième couverture de la Coupe du monde. Depuis son arrivée au Qatar, il s’était montré très critique à l’endroit du régime qatari. Une de ses dernières publications sur son blogue portait d’ailleurs sur l’absence d’empathie des organisateurs de l’évènement envers la mort de travailleurs migrants.

Au tout début de la Coupe du monde, en arrivant au stade Ahmad Bin Ali, il avait été détenu pendant une demi-heure par un gardien de sécurité lui demandant de retirer son t-shirt aux couleurs de la communauté LGBTQ+. Wahl avait, ultimement, pu entrer dans le stade ; un représentant de la FIFA lui avait d’ailleurs offert des excuses, selon ce qu’il avait rapporté sur les réseaux sociaux.

Wahl a également travaillé pour Fox Sports de 2012 à 2019 et a été engagé par CBS Sports en 2021 en tant qu’analyste et consultant éditorial. Wahl a écrit le livre de 2009 The Beckham Experiment, après que la star du soccer anglais David Beckham ait rejoint le LA Galaxy de la Major League Soccer, et le livre de 2018 Masters of Modern Soccer.

Avec Katherine Harvey-Pinard, La Presse