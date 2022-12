Un des journalistes de soccer les plus influents en Amérique du Nord, l'Américain Grant Wahl, s’est éteint alors qu’il couvrait le match entre l’Argentine et les Pays-Bas, au Qatar, vendredi.

Selon les informations rapportées par le Wall Street Journal et obtenues du personnel soignant sur place, Wahl aurait fait un arrêt cardiaque pendant le match. La cause officielle du décès n’a cependant pas encore été officiellement communiquée.

L’homme de 48 ans, notamment connu pour son travail chez Sports Illustrated, avait écrit lundi qu’il avait dû se rendre à l’hôpital en raison de ce que les médecins ont identifié comme une bronchite.

« Mon corps m’a finalement lâché. J’ai eu très peu de sommeil, beaucoup de stress et de travail au cours des trois dernières semaines, c’est ce que ça peut donner », avait-il noté.

« Ce qui était un rhume au cours des 10 derniers jours est finalement devenu quelque chose de beaucoup plus sévère le soir du match entre les États-Unis et les Pays-Bas, a-t-il continué. Je pouvais sentir une grande pression et un inconfort au niveau de ma poitrine. Je n’avais pas la COVID-19 (on se fait tester souvent ici), mais je suis allé à la clinique médicale du centre des médias et ils ont dit que j’avais probablement une bronchite. »

Les médecins lui avaient donné des antibiotiques ainsi que du sirop. « Je me sens un peu mieux, quelques heures plus tard. Mais quand même : no bueno [ce n’est pas bon]. »

L’agent de Wahl, Tim Scanlan, a expliqué au New York Times que son client ne « dormait pas bien » récemment. « Je lui ai demandé s’il avait essayé de prendre de la mélatonine ou quelque chose comme ça. Il a dit : “j’ai juste besoin de relaxer un peu”. »

Dans une vidéo publiée sur Instagram qui n’est plus accessible depuis qu'il a rendu son compte privé, son frère Eric Wahl mentionnait que le journaliste avait été la cible de menaces de mort depuis son arrivée au Qatar. « Nous essayons encore de comprendre [ce qui est arrivé], a-t-il écrit sous la vidéo. Il s’est effondré au stade, a reçu un massage cardiaque, a été transporté en Uber à l’hôpital et est mort, selon Céline [la femme de Grant]. Nous venons de parler avec le département d’État et Céline a parlé avec Ron Klain (chef de cabinet de Joe Biden) et la Maison-Blanche. »

Un journaliste raconte

Dans une enfilade de tweets, le journaliste mexicain Carlos Ponce de Leon, présent dans la galerie de presse lors de la mort de Wahl, a raconté la scène dont il a été témoin.

« Pendant la prolongation du match entre l’Argentine et les Pays-Bas, des collègues américains qui se trouvaient à un bureau sous le nôtre, l’avant-dernier à gauche dans la zone de presse, ont commencé à se lever pour demander, horrifiés, de l’aide aux ambulanciers, qui ont mis du temps à arriver », a-t-il écrit.

Un homme assis près de lui aurait alors expliqué que Grant « a levé les bras et semblait s’adosser à la chaise, comme s’il se reposait, jusqu’à ce que son visage commence à se transformer et qu’il tombe, se heurte à l’arrière de la tête et ne réagisse plus ».

« Le corps a été retiré jusqu’à ce que les tirs de barrage soient terminés, dans un manque évident de capacité de réaction, a-t-il poursuivi. On nous a répondu sèchement qu’il était emmené à l’hôpital et qu’il n’y avait aucune information officielle. »

Grant Wahl en était à sa huitième couverture de la Coupe du monde en carrière. Depuis son arrivée au Qatar, il s’est montré très critique à l’endroit du régime qatari. Une de ses dernières publications sur son blogue portait d’ailleurs sur l’absence d’empathie des organisateurs de l’évènement envers la mort de travailleurs migrants.

Au tout début de la Coupe du monde, en arrivant au Stade Ahmad Bin Ali, il avait été détenu pendant une demi-heure par un gardien de sécurité lui demandant de retirer son chandail aux couleurs de la communauté LGBTQ+. Wahl avait, ultimement, pu entrer dans le stade ; un représentant de la FIFA lui avait d’ailleurs offert des excuses, selon ce qu’il avait rapporté sur ses réseaux sociaux.

Les réactions affluent

Dès l’annonce du décès de Wahl, les réactions ont afflué sur les réseaux sociaux. L’association de soccer américaine U. S. Soccer a été une des premières à publier une longue déclaration.

« Toute la famille du soccer américain est déchirée d’apprendre que nous avons perdu Grant Wahl. Les amateurs de soccer et de journalisme de grande qualité savaient que nous pouvions toujours compter sur Grant pour livrer des histoires intéressantes et divertissantes sur notre sport et ses principaux protagonistes. »

« Ici, aux États-Unis, la passion de Grant pour le soccer et son dévouement à élever le profil du sport à travers le paysage sportif ont joué un rôle primordial pour augmenter l’intérêt et le respect envers notre merveilleux jeu, continue l’association. La croyance de Grant envers le pouvoir du sport pour faire avancer les droits de la personne était, et restera, une inspiration pour tous. »

Le commissaire de la MLS, Don Garber, a aussi publié un message sur son compte Twitter.

« Nous sommes choqués, déçus et navrés d’apprendre le tragique décès de Grant Wahl, peut-on lire. C’était une personne gentille et attentionnée dont la passion pour le soccer et le dévouement pour le journalisme étaient incommensurables. »

Wahl était marié à la docteure Celine Gounder, une spécialiste des maladies infectieuses qui est apparue à plusieurs reprises à la télévision pendant la pandémie de COVID-19. « Je suis complètement sous le choc », a-t-elle tweeté.