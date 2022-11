Ce n’est pas l’alignement qui voyagera vers le Qatar, mais quand même : le Canada a rappelé huit joueurs du CF Montréal en vue de son match préparatoire contre le Bahreïn, le 11 novembre.

Jean-François Téotonio La Presse

En plus des habitués Kamal Miller, Alistair Johnston, Samuel Piette et Ismaël Koné, John Herdman a fait appel aux services de Joel Waterman, Mathieu Choinière, Zachary Brault-Guillard et James Pantemis.

ZBG et Pantemis avaient été rappelés la dernière fois pour la dernière ronde de qualifications pour la Coupe du monde. La dernière apparition de Brault-Guillard date du 2 février dernier, contre le Salvador. Pantemis avait été réserviste pour les huit premières rencontres de l’Octogonale.

Ce sera un tout premier camp de l’équipe sénior pour Mathieu Choinière.

Le sélectionneur de l’unifolié a déjà souligné qu’il voulait donner la chance aux joueurs dont la saison s’est terminée de se faire valoir, et surtout de garder la forme, avant la Coupe du monde. C’est d’ailleurs le but premier de l’organisation de ce match amical contre le Bahreïn.

Il serait donc surprenant que ces huit joueurs prennent place dans l’avion vers le Qatar. Mais il s’agit, pour Choinière, Brault-Guillard, Pantemis et surtout Waterman, d’une dernière occasion de prouver qu’ils ont leur place dans les 26 invités.

PHOTO MARK HUMPHREY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Zachary Brault-Guillard

Waterman a fait partie de la troupe qui a affronté le Qatar et l’Uruguay en septembre dernier, mais il n’a pas foulé le terrain. Sa présence sur la pelouse qatarie va notamment dépendre de la tenue de Doneil Henry, dont une blessure l’a tenu à l’écart du Toronto FC vers la fin de la saison de la MLS.

Les présences de Piette, Miller, Johnston et Koné sont nettement plus assurées, à moins d’une blessure malheureuse d’ici l’annonce finale du groupe canadien.

Par ailleurs, sept joueurs du TFC ont aussi été rappelés par le Canada pour affronter le Bahreïn. En plus de Henry, Lukas MacNaughton, Richie Laryea, Mark-Anthony Kaye, Jonathan Osorio, Ayo Akinola et Jayden Nelson y seront.