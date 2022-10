Une enquête indépendante a révélé que les abus émotionnels et les inconduites sexuelles étaient systémiques dans la Ligue nationale de soccer féminin (NWSL).

La Fédération de soccer des États-Unis (USSF) a reçu trois nouveaux rapports d’inconduite dans le sport cette semaine, a dit la présidente Cindy Parlow Cone au réseau CNN.

Associated Press

Ces nouveaux rapports surviennent après qu’une enquête indépendante eut révélé que les abus émotionnels et les inconduites sexuelles étaient systémiques dans la Ligue nationale de soccer féminin (NWSL).

Parlow Cone a été interviewée à deux occasions par le réseau de télévision, vendredi, et elle n’a pas fourni de détails sur les nouveaux cas d’inconduite. Elle a déclaré que le Centre pour un sport sécuritaire des États-Unis et d’autres autorités avaient été informés des trois nouveaux rapports.

« J’espère également que les gens se sentent maintenant en sécurité pour se manifester ou sont en train d’apprendre où il est possible de se manifester parce que c’est si important, a insisté Parlow Cone à CNN. Nous ne pourrons pas éliminer ces inconduites, tant que plus de personnes courageuses ne se présentent pas pour nous les signaler. »

Cinq des 10 entraîneurs de la NWSL la saison dernière ont été congédiés ou ont démissionné à la suite d’allégations d’inconduite.

Plus de 200 personnes ont été interrogées par les enquêteurs. Une vingtaine d’entités et de particuliers ont fourni des documents. L’USSF a également fourni des documents et le cabinet en a examiné 89 000 jugés susceptibles d’être pertinents.

L’enquête indépendante, menée par l’ancienne procureure générale par intérim des États-Unis Sally Yates et le cabinet d’avocats King & Spaulding, était concentrée sur trois anciens entraîneurs : Paul Riley, des Thorns de Portland, Christy Holly, du Racing de Louisville, et Rory Dames, des Red Stars de Chicago.

Mercredi, les Thorns ont congédié deux dirigeants de l’équipe, une journée après que le propriétaire, Merritt Paulson, se soit retiré d’un rôle décisionnel. Le propriétaire des Red Stars, Arnim Whisler, s’est également retiré de son rôle alors que le président du Racing, James O’Connor, a présenté ses excuses aux partisans et à une ancienne joueuse qui a allégué qu’elle avait été agressée sexuellement par Holly.

Vendredi, les équipes nationales féminines des États-Unis et de l’Angleterre ont disputé un match amical devant près de 77 000 partisans au stade Wembley. Elles portaient des brassards turquoise en solidarité avec les victimes d’abus sexuels. Avant le coup d’envoi, elles ont aussi tenu ensemble une banderole sur laquelle on pouvait lire « Protégez les joueuses ».

Le rapport Yates a fait de nombreuses recommandations pour donner la priorité à la santé et à la sécurité des joueuses. L’USSF a également partagé qu’elle mettrait immédiatement en œuvre des programmes pour protéger les joueuses.