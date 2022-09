Le Canada affrontera le Japon lors de son dernier match préparatif à la Coupe du monde 2022, le 17 novembre.

La Presse Canadienne

Le duel se tiendra au stade Al-Maktoun à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Les deux équipes disputeront leur match d’ouverture moins d’une semaine plus tard, soit le 23 novembre. Le Canada se mesurera à l’un des demi-finalistes de la dernière Coupe du monde, la Belgique, dans le groupe F alors que le Japon a rendez-vous avec l’Allemagne dans un match du groupe E.

L’équipe masculine de soccer canadienne affrontera ensuite le vice-champion du dernier Mondial, la Croatie, le 27 novembre et conclura la phase de groupe contre le Maroc le 1er décembre. « Avec un écart de huit semaines entre nos matchs de septembre (contre le Qatar et l’Uruguay) et notre premier match de la Coupe du monde, il est important pour nos joueurs de vivre l’expérience de ce niveau d’intensité internationale avec notre match préparatoire contre le Japon », a déclaré l’entraîneur-chef du Canada, John Herdman.

« Le Japon s’est constamment qualifié pour les tours éliminatoires des dernières éditions de la Coupe du monde alors ce sera un bon test pour notre formation. »

Le Japon participera à une septième Coupe du monde consécutive. Ce sera la première fois que le Canada participera au volet masculin de la Coupe du monde depuis l’édition de 1986 au Mexique.

Le Canada s’est qualifié pour le Mondial après avoir terminé au premier rang du classement de la ronde finale des qualifications de la Concacaf.

Au fil des 20 matchs disputés sur l’ensemble des trois rondes des qualifications de la Concacaf pour la Coupe du Monde, le Canada a affiché un dossier de 14-4-2.