Non seulement le CF Montréal ne perd plus, mais il a ajouté un soupçon de spectaculaire à ses victoires.

Jean-François Téotonio La Presse

Et ce, même en attisant les braises d’un Fire en difficulté : malgré qu’il ait joué à 10 contre 11 pour toute la deuxième mi-temps, Montréal l’a emporté 2-0 à Chicago samedi soir

Un gain qui a porté à huit la séquence de matchs sans défaite des hommes de Wilfried Nancy, égalant ainsi le record établi plus tôt cette année.

Il y a eu l’infortune de voir Ismaël Koné recevoir un deuxième carton jaune à la fin des 45 premières minutes. Mais le travail avait déjà été fait à ce moment.

Koné pourra se consoler en se rappelant son geste tout en finesse exécuté à la 19e minute. Le Québécois recevait une passe courte de Lassi Lappalainen à l’orée de la surface, avant de prendre un superbe tir enroulé du pied droit, envoyant le ballon dans le coin droit. 1-0, CF Montréal. Une réussite qui confirmait ce qui devenait rapidement une évidence : il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain à ce moment.

Et qui d’autre que Romell Quioto — ou plutôt Romell Golazo — pour appliquer le rouleau compresseur. À la 23e, Djordje Mihailovic et le Hondurien se tenaient devant le cuir pour un coup franc. Mihailovic passait par-dessus, laissant le champ libre à son as marqueur. Et ce dernier ne décevait pas. Sa frappe, éloignée, allait somptueusement se loger dans les cordages. C’était un 15e pour Quioto cette saison. Un sixième en quatre matchs. Appelez les pompiers, cet homme est en feu.

PHOTO MIKE DINOVO, USA TODAY SPORTS Djordje Mihailovic (8), du CF Montréal, dépassant Jairo Torres (7) du Fire de Chicago

L’avance était doublée, et les visiteurs avaient enclenché le régulateur de vitesse. Ils bénéficiaient en plus d’une sortie hâtive de la vedette suisse Xherdan Shaquiri dès la 30e minute, blessé à la cuisse. Les astres semblaient s’aligner pour Montréal.

Ismaël Koné était expulsé à la 45e minute. Cette décision sévère de l’officiel Michael Radchuk — qui les a collectionnées samedi — est venue forcer un changement du plan de match de Wilfried Nancy.

Breza s’impose

Théoriquement, le contexte était propice à une remontée de Chicago. Mais ce serait mal connaître le Fire. Les locaux n’ont rien offert de bien concluant en deuxième période, malgré leur avantage d’un homme et les cartons qui s’accumulaient pour Montréal.

Il faut dire que Sebastian Breza a offert une de ses belles performances de la saison, samedi. Dès que les flammes locales s’animaient, le geôlier montréalais jetait son seau d’eau.

Breza se signalait à la 50e, avec une belle parade pour pousser le ballon sur la barre transversale. Puis s’imposait encore à la 64e, bloquant un tir de la surface avec la main. Il a du reste joué avec confiance, avec de belles sorties bien calculées.

Au rayon des mauvaises nouvelles, la sortie de Mason Toye à la 73e n’est pas de bon augure. L’Américain a semblé être touché à une épaule et a été sorti du terrain en civière.

Les 15 dernières minutes ont été à l’image de la deuxième mi-temps : le jeu a été tendu dans la zone montréalaise, mais les remparts ont tenu le coup.

Mine de rien, cette victoire du CF Montréal en est déjà une huitième acquise sur les terrains adverses en 2022, une de plus qu’à la maison. C’était aussi son quatrième jeu blanc depuis la mi-juillet. Décidément, cette équipe a de moins en moins froid aux yeux.