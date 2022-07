Mauro Biello a aidé l’Impact de Montréal à remporter trois championnats de séries (1994, 2004 et 2009), cinq championnats de saison régulière (1995, 1996, 1997, 2005 et 2006).

Mauro Biello sera bientôt un immortel. Le CF Montréal a annoncé mercredi que la légende du club sera intronisée à son Mur de la renommée du stade Saputo, le 16 juillet prochain.

Jean-François Téotonio La Presse

Il deviendra ainsi le quatrième joueur de l’organisation à recevoir cet honneur, après Nevio Pizzolitto, Gabriel Gervais et Greg Sutton.

La cérémonie aura lieu à la mi-temps du match contre le Toronto FC, ce samedi-là. Le club invite par ailleurs ses partisans à porter leur ancien maillot de l’Impact.

En plus de porter les couleurs du club de 1993 à 2009, Mauro Biello en a été le capitaine de 2002 à 2009.

Il a aidé l’Impact de Montréal à remporter trois championnats de séries (1994, 2004 et 2009), cinq championnats de saison régulière (1995, 1996, 1997, 2005 et 2006). En plus de remporter le tout premier Championnat canadien de l’organisation, en 2008.

Il a été nommé joueur par excellence de l’Impact à quatre reprises, en plus d’être sélectionné sur la Première équipe d’étoiles de la ligue à cinq occasions.

Il est le meneur dans l’histoire du club aux chapitres des matchs joués et débutés, des minutes jouées, des buts, des passes, des points, des buts vainqueurs et des tirs au but.

Après sa carrière de joueur, Mauro Biello a été entraîneur-adjoint de 2009 à 2015, avant d’être nommé entraîneur-chef en 2015. Il a été congédié au terme de la saison 2017.

En 2019, il a été embauché à titre d’entraîneur-adjoint de l’équipe nationale canadienne masculine, l’aidant notamment à se qualifier pour sa première Coupe du monde en 36 ans. Il est aussi entraîneur-chef de l’équipe masculine des moins de 20 ans.