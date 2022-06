Les matchs du CF Montréal ne seront plus diffusés à TVA Sports comme c’est le cas depuis plusieurs années.

Si rien ne change, aucun match de la MLS ne sera présenté à la télévision au Québec à partir de la saison prochaine. La Ligue a annoncé mardi avoir signé une entente de diffusion exclusive avec la plateforme de diffusion en continu Apple TV.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Les termes de l’entente n’ont pas été officiellement rendus publics, mais selon le média spécialisé SportsPro, elle se chiffre à 250 millions de dollars par année pendant 10 ans.

Maintenant, les chaînes câblées locales et nationales pourront toujours négocier avec Apple TV afin de présenter certains matchs.

Dans tous les cas, les matchs du CF Montréal ne seront plus diffusés à TVA Sports comme c’est le cas depuis plusieurs années, a fait savoir la chaîne. Celle-ci se dit « surprise » et « déçue » de la décision de la MLS qui, selon elle, « va nuire à l’engouement et à la visibilité du soccer au Québec ».

En s’abonnant à la plateforme, tous pourront regarder les matchs de leur choix sans égard à leur localisation. L’offre inclura entre autres une émission hebdomadaire en direct, des rediffusions de matchs, des faits saillants et des analyses.

« Apple est le partenaire parfait pour accélérer la croissance de la MLS et approfondir la connexion entre nos clubs et nos partisans, a affirmé le commissaire Don Garber par voie de communiqué. Étant donné la capacité d’Apple à créer une expérience utilisateur de premier ordre et à atteindre les partisans partout, il sera incroyablement facile de profiter des matchs de la MLS n’importe où, que vous soyez un super fan ou un spectateur occasionnel. »

« Pour la première fois dans l’histoire du sport, les amateurs pourront avoir accès à tout ce qui se passe dans le monde d’un sport professionnel dans un seul endroit, a quant à lui soutenu le vice-président senior aux Services de Apple, Eddy Cue. C’est un rêve devenu réalité pour les amateurs de MLS, de soccer et de tous ceux qui aiment le sport. »

Les matchs seront présentés en anglais et en espagnol, alors que ceux incluant une équipe canadienne seront disponibles en français, note-t-on. Les détails complets du nouveau service seront dévoilés dans les mois à venir.