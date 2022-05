« Beaucoup de joueurs viennent ici et ne savent pas que le club existe depuis 30 ans. »

Pour Patrice Bernier, c’est là que le nouveau logo du CF Montréal réussit sa plus grande mission. On y retrouve les éléments qui ont fait partie de « l’ADN de ce que le club a été ». Et on y ajoute la date de « 1993 », année de fondation du club.

« Pour beaucoup, c’est 2012 [lors de l’entrée en MLS], explique Bernier, rencontré en marge de l’annonce du dévoilement de la nouvelle image du CF Montréal vendredi au Centre Nutrilait. Pour certains même, c’est 2015 quand Didier Drogba est arrivé. »

L’histoire, elle est riche. Et ça permet de comprendre pourquoi, quand t’arrives dans un club, il y a l’ambition de faire beaucoup mieux que d’être simplement présent. Parce qu’il y a une habitude de gagner. Patrice Bernier

Même son de cloche pour le directeur sportif Olivier Renard.

« Beaucoup de joueurs ne savaient pas qu’on était un club qui avait gagné des titres », mentionne-t-il à La Presse.

« Vous savez, un joueur va accepter de jouer avec n’importe quel logo », continue Renard.

Il prend l’exemple du défenseur Robert Thorkelsson, arrivé à l’été 2021. « Il ne savait peut-être même pas qu’il y avait des frustrations entre les supporters et le club. Lui, il est arrivé, on lui a donné un chandail avec un logo et il joue avec. »

Les joueurs ont pu voir la présentation la veille. On leur a expliqué les raisons du changement et l’importance des éléments qui reviennent à l’avant-plan aujourd’hui.

Nos joueurs comprennent la frustration des supporters. Mais leur plus grosse envie, c’est que le lien entre les supporters et le club revienne comme avant. Olivier Renard

« Ce n’est pas une insulte par rapport au nouveau logo. Mais pour les joueurs, le plus important, c’est la connexion avec les fans. »

Son propos est corroboré par le cocapitaine de l’équipe, Samuel Piette.

« Nous les joueurs, ce qu’on veut et ce qu’on ressent, c’est la présence des partisans dans le Stade Saputo et sur le terrain quand on joue. »

Il relève qu’effectivement, « il y a moins d’ambiance d’un côté du terrain », résultat de l’absence des Ultras qui protestent toujours contre le rebrand de l’Impact de Montréal.

« En somme, ce qu’on veut, c’est de vivre des émotions sur le terrain. Et les partager avec les partisans. »

« On se construit avec le passé »

Wilfried Nancy, pragmatique comme à son habitude, croit quant à lui que le logo ne pourra à lui seul faire en sorte que les partisans seront de retour en très grand nombre.

« J’espère qu’ils seront là avec nous, a-t-il souligné vendredi devant les médias. Mais c’est la manière dont on va jouer sur le terrain qui va faire que les fans vont adhérer ou pas. »

« Si je perds ou gagne des matchs, ça ne va pas être par rapport au logo. »

Il note la « réflexion » derrière la nouvelle proposition.

La chose la plus importante, c’est que le club a été capable de prendre du recul et d’analyser les choses. Wilfried Nancy

« Il ne faut pas oublier que le club est là depuis 1993. […] Mais comme je dis souvent, on ne vit pas avec le passé. On se construit avec le passé. »

Nancy rappelle qu’il a remporté son premier titre avec le logo actuel : le Championnat canadien de 2021.

« Maintenant, il y en a un nouveau. En espérant qu’encore une fois on fasse bien les choses sur le terrain. »

À commencer par le match de samedi contre le FC Cincinnati, au Stade Saputo.

« Ce sera un bon match demain, dit Nancy. On va leur présenter notre nouveau logo ! »

L’hilarité suivit.