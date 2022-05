Au bout du compte, du changement d’identité du CF Montréal réalisé en 2020, il ne restera que le nom.

Jean-François Téotonio La Presse

Le club a dévoilé vendredi son tout nouveau logo, qui sera utilisé à partir de la saison 2023. Joey Saputo, propriétaire, et Gabriel Gervais, président, avaient invité les médias pour une présentation de la nouvelle image de marque de l’équipe, vendredi, au Centre Nutrilait.

Le mot d’ordre : « respecter l’héritage et l’histoire » du club. En se basant sur les valeurs fondatrices de l’Impact. Tout en ramenant les éléments qui ont fait partie de l’identité de l’équipe depuis ses débuts.

C’est ainsi que l’on retrouve la fleur de lys de nouveau au premier plan. Le bouclier, qui a fait son apparition lors de l’entrée en MLS, y est aussi. Le « bleu Impact » redevient la couleur principale de l’équipe.

Et on a apposé le « 1993 », année de fondation du club, qui précède de trois ans la création du circuit Garber.

Cette date était « très importante » pour Joey Saputo. Il a même dû tenir son bout avec la MLS pour qu’elle en fasse partie.

« L’Impact est plus vieux que la MLS, a-t-il souligné devant les journalistes, vendredi. Je suis très content qu’ils aient accepté. Il y a eu des négociations. »

« C’était difficile pour [la MLS] d’accepter qu’il y ait un club plus vieux que la ligue, ajoute le propriétaire. Mais c’était important de faire comprendre qu’on a une histoire. »

L’histoire. Au-delà du nom, du fameux flocon et des couleurs du CF Montréal, c’est cette apparence de déni envers le passé du club qui faisait le plus mal aux partisans et aux autres parties impliquées. Saputo l’a remarqué rapidement.

« Tout de suite après que le logo [de 2020] est sorti, c’était plus négatif, concède-t-il. On espérait avoir plus de réactions positives, mais ce n’était pas le cas. Ce qui a mal été fait, c’est la façon de communiquer les raisons du changement. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le propriétaire du CF Montréal, Joey Saputo

En entrevue avec La Presse après la présentation, Joey Saputo a résumé sa pensée ainsi : « On est là depuis 30 ans. Et c’est comme si on n’existait pas. Avec le nouveau logo, on voulait assurer à nos partisans qu’effectivement, on n’oublie pas notre passé. On est là, on va continuer. »

Interrogé lors de la présentation pour savoir si c’est bel et bien la réaction négative des partisans qui a mené le club à repenser son image de marque, Saputo répond simplement. « Oui. »

Un « réalignement » des valeurs

Le club a donc mené des consultations à l’interne et a rencontré certains supporters et partenaires.

« On ne s’est pas nécessairement assis [devant les partisans] en disant : “On change le logo, que voulez-vous voir ?”, explique Saputo. C’était plus indirect. “Pourquoi est-ce que tu te sens éloigné de l’organisation ?” »

« Ils ont clairement exprimé leur souhait de renouer avec certains éléments qui ont marqué l’histoire du club, souligne Gabriel Gervais. Qui sont au cœur de notre identité. »

Ce changement d’image de marque n’est pas basé uniquement sur l’esthétique. Il y a un « réalignement » des valeurs et de la mission de l’organisation.

À l’aide d’une présentation de style PowerPoint léchée, le président en a fait l’énumération.

Inclusivité. Mémoires. Passion. Ambition. Collectivité. Talent.

I. M. P. A. C. T.

Les Ultras « veulent le dialogue »

Les Ultras, les plus fervents opposants au changement d’identité visuelle et au nom « CF Montréal », ne sont toujours pas retournés au stade Saputo en 2022. Peut-on s’attendre à les revoir, au vu de ce nouveau changement d’identité ?

« Les Ultras étaient là [jeudi] lors de notre présentation en primeur, explique Gabriel Gervais à La Presse. On les a impliqués. Ils étaient là le 4 mai lorsqu’on faisait des communications par rapport à notre mission, aux valeurs et aux éléments qu’il allait y avoir sur notre logo final. Ils étaient là. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le président du CF Montréal, Gabriel Gervais

« Donc ils veulent le dialogue. C’est clair pour eux que l’Impact, c’est extrêmement important. Je ne vais pas entrer dans le détail de nos conversations. On va être en discussions sur comment on peut entrer davantage le nom Impact. Que ce soit au Stade ou ailleurs. »

Le président souligne aussi vouloir inclure « le restant [des] supporters » de l’équipe, parce qu’il y a « d’autres fans qui ne sont pas revenus au stade ». Un aspect appuyé aussi par le propriétaire.

« On a eu la chance de parler [aux Ultras] à plusieurs reprises. On va continuer à travailler avec eux autres. Il ne faut pas se concentrer sur le 10 %. Il faut se concentrer sur le 90 % avec qui on est d’accord. »

Un échéancier serré

Le nouvel uniforme, utilisé dès 2023, est déjà prêt. Et pourrait être en vente pour la période du temps des Fêtes.

« On va avoir un maillot primaire en 2023 qui va remplacer le noir, expose Gervais. Le gris avec les veinures va avoir le nouveau logo. »

Montréal avait un échéancier serré donné par la Ligue pour faire approuver le tout dès l’année prochaine.

« Chapeau à Joey, salue Gervais. Il fallait bouger rapidement. »

« On a commencé à parler avec la Ligue en janvier 2022 pour dire qu’on était en train de regarder la possibilité de changer le logo pour 2023, raconte Saputo. La Ligue avait besoin de quelque chose pour le 4 février. »

Au moins, dit-il, la MLS lui a donné « un peu plus de temps ».

La Ligue n’a non plus exigé « en aucun cas de ne pas ramener le nom Impact », rappelle Gervais.

« Le commissaire a été génial. Il nous a dit : “Faites ce qu’il y a de mieux pour votre marché.” »

Il répète que l’idée derrière le changement d’identité a toujours été de « mettre Montréal au centre [du] club ».

« Je suis montréalais. J’ai grandi ici. J’ai joué pour mon club, pour ma ville. On va ramener l’Impact de différentes façons, mais pas dans le nom officiel. »