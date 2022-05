On attendait le Choinière Bowl. On a eu l’explosion de Sunusi Ibrahim.

Jean-François Téotonio La Presse

Le Nigérian a inscrit un tour du chapeau, mercredi soir au Stade Saputo, pour permettre au CF Montréal de l’emporter 3-0 face au Forge FC. La rencontre avait lieu dans le cadre des quarts de finale du Championnat canadien. Le Bleu-et-noir passe donc en demi-finale de cette compétition permettant ultimement de se qualifier pour la Ligue des champions. Il affrontera maintenant le Toronto FC, dans la métropole canadienne, à la fin juin.

L’issue de la joute de mercredi, qui opposait aussi les frères Mathieu et David Choinière, n’a pas longtemps fait de doute. La troupe de Wilfried Nancy a imposé son rythme sur le club de la Première ligue canadienne (PLC) du début à la fin de l’engagement.

Une domination qui se concrétisait dès la 14e minute. Dans une séquence type du style de jeu préconisé par Nancy, le défenseur Joel Waterman trouvait la brèche dans le premier rideau du Forge en envoyant le ballon à Matko Miljevic au milieu. Ce dernier faisait de même en servant rapidement Sunusi Ibrahim devant. Deux belles passes et puis s’en vont : Ibrahim faisait mouche du pied droit dans la surface.

À la 22e, Ibrahim récidivait. Encore au profit d’une exécution rapide du Bleu-et-noir. L’attaquant recevait une passe parfaite de Kei Kamara à l’issue de beaux échanges en triangle avec Miljevic. 2-0 CFM, et il n’allait plus regarder en arrière.

Sunusi couronnait sa belle soirée de travail à la 49e. Sur un coup franc frappé par Matko Miljevic — oui, encore lui —, l’attaquant s’imposait d’un tir vif de la tête dans la boîte. 3-0 Sunusi. Trois passes de Miljevic. Performance quasi-parfaite du CF Montréal.

Et ce, malgré un gros roulement dans l’effectif. Djordje Mihailovic, Romell Quioto, Victor Wanyama et Joaquín Torres n’ont pas foulé le terrain, la plupart d’entre eux n’étant même pas dans l’alignement. Ça n’a pas empêché les locaux d’enregistrer autour de 60 % de possession, d’effectuer près du double de passes, et de tirer 16 fois contre 5 dans la direction du filet adverse.

Pour la petite histoire, c’était la toute première fois que Mathieu et David Choinière s’affrontaient. Lorsque le CFM avait affronté le Forge en 2021 dans la même compétition, aucun des deux n’avait fait partie de l’alignement partant.