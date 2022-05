Toute bonne chose a une fin. La séquence de matchs sans défaite en MLS du CF Montréal s’est arrêtée à huit, mercredi soir. Gracieuseté du Nashville SC.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

La dernière défaite du CF Montréal remontait au 12 mars, face au New York City FC. À ce moment, il s’agissait d’un troisième revers en trois matchs en MLS pour la troupe montréalaise. Cette fois-ci, la situation est fort différente.

Quatre jours après s’être emparée du premier rang de l’Association de l’Est, la troupe de Wilfried Nancy a trébuché, mercredi. En visite au tout nouveau Geodis Park de Nashville pour la première fois, elle a dû s’avouer vaincue au compte de 2-1.

On a eu droit à un début de rencontre plutôt calme. Les deux formations, prudentes, ont semblé s’apprivoiser tout au long du premier quart. Ça manquait de rythme et, du même coup, d’occasions de marquer.

Le Nashville SC s’est chargé de mettre un peu d’action en inscrivant un premier but à la 28e minute. Le milieu de terrain Alex Muyl a accepté une longue passe de son gardien Joe Willis avant de couper vers le centre et de prendre une puissante frappe du pied gauche. Le ballon a terminé son chemin dans la lucarne droite du but de Sebastian Breza.

Le CF Montréal, qui n’avait jusque-là toujours aucun tir cadré, a semblé se réveiller. À la 44e minute, Mathieu Choinière a obtenu un coup franc tout juste en haut de la surface de réparation sur un carton jaune de Muyl. Il a remis vers Mihailovic, sans grand succès toutefois.

PHOTO MARK HUMPHREY, ASSOCIATED PRESS Kei Kamara (23) et Daniel Lovitz (2)

La meilleure chance du onze montréalais est survenue dans les toutes dernières secondes de la première demie, quand Alistair Johnston, en bordure de la boîte, a remis vers Kei Kamara devant le but. Le natif du Sierra Leone a tenté une tête, mais Willis était bien positionné pour fermer la porte et garder le score intact.

La deuxième demie s’est avérée nettement plus mouvementée de part et d’autre. Après quelques menaces du CF Montréal dans les premières minutes, Hany Mukhtar a fait des siennes. Son coéquipier C. J. Sapong a déculotté Waterman devant le but avant de remettre vers Mukhtar qui s’amenait seul devant le filet. C’était 2-0.

Quatre minutes plus tard, les partisans montréalais ont enfin pu célébrer dans leur salon. En voulant compléter une remise de Kamal Miller devant le but, Kei Kamara a foncé au filet et est entré en contact avec le gardien. Le ballon a, sans trop que ce soit voulu, fait son chemin jusque derrière la ligne des buts.

Kamara, qui est ainsi devenu le 4e meilleur marqueur de l’histoire de la MLS, a semblé se blesser au poignet sur le jeu. Il est cependant resté dans le match.

Les hommes de Wilfried Nancy ont complètement dominé par la suite, multipliant les attaques. Mais les jaunes se sont défendus de toutes les façons possibles, empêchant les visiteurs de combler l’écart.

Pour le Nashville SC, il s’agit d’un 22e match local d’affilée sans défaite, en incluant les rencontres de séries éliminatoires.

Le CF Montréal disposera de quelques jours avant de jouer le deuxième match de cette série de 4 rencontres en 11 jours, dimanche, au Stade Saputo. C’est le Real Salt Lake qui sera en visite.