(Vienne) L’Euro-2024 de football, attribué en septembre 2018 à l’Allemagne, s’ouvrira le 14 juin à l’Allianz Arena de Munich pour se clore le 14 juillet par la finale au Stade olympique de Berlin, a annoncé mardi l’UEFA.

Agence France-Presse

Le comité exécutif de l’instance a établi le calendrier de la phase finale, qui se déroulera dans dix villes allemandes avec le retour à un seul pays hôte après un Euro-2020 organisé l’an dernier à travers tout le continent.

« Pour la première fois », indique l’UEFA, l’impact environnemental « a été inclus dans les critères de la réglementation du tournoi », donc les dix villes ont été réparties en trois régions : nord/nord-est (Berlin, Hambourg, Leipzig), ouest (dont Dortmund, Düsseldorf et Cologne) et sud (Francfort, Stuttgart et Munich).

Lors de la phase de poules, les rencontres « se tiendront seulement dans deux régions, pour réduire les distances pour les équipes et les supporters », et « favoriser les délégations qui voyagent en train ou bus depuis leur camp de base jusqu’au lieu des matchs », explique l’organisation.

Accueilli par onze villes-hôtes de onze pays, de Londres à Bakou, l’Euro-2020 avait été marqué par de longs déplacements pour une partie des équipes, avec des conditions météo extrêmement inégales, s’ajoutant au casse-tête déjà provoqué par le passage de multiples frontières en pleine pandémie.