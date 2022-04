Arnaut Danjuma marque tôt et Villareal surprend le Bayern Munich 1-0

(Villarreal) Villarreal a obtenu un autre résultat surprenant en Ligue des champions, mercredi, cette fois contre le Bayern Munich, six fois champion, pour ainsi renforcer ses espoirs de passer en demi-finale pour la première fois en 16 ans.

La Presse Canadienne

Après avoir éliminé la Juventus en huitièmes de finale, le modeste club espagnol a fait un autre grand pas en gagnant 1-0 contre Bayern, lors du match aller des quarts de finale.

Le but rapide d’Arnaut Danjuma a suffi, le Bayern étant incapable de vaincre la défense de l’équipe d’Unai Emery, et ne perdant que pour la deuxième fois en 30 matchs de la Ligue des champions.

« Nous allons prendrons le résultat, a déclaré le vétéran Thomas Müller, du Bayern. Nous savons que les choses auraient pu être bien pires. Nous devons rendre hommage à nos adversaires. Maintenant, nous devons nous relever en vue du match retour. »

Le match retour aura lieu la semaine prochaine à Munich, où Villarreal aura besoin d’un match nul pour se qualifier pour les demi-finales pour la première fois depuis 2006.

Dans l’autre quart de finale mercredi, le champion en titre Chelsea s’est incliné 3-1 contre le Real Madrid lors du match aller à Londres.

« Nous méritions de perdre. Nous n’étions pas bons, a déclaré l’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann. En première mi-temps, nous avons manqué de puissance en défense et avons eu trop peu d’occasions.

« La deuxième mi-temps a été très décousue. Nous avons perdu le contrôle parce que nous étions désespérés de marquer, mais nous aurions pu concéder deux autres buts. »

Villarreal a semblé en contrôle dès le début et le Bayern a eu du mal à créer des occasions significatives. Les hôtes ont le plus menacé et ont eu de bonnes occasions d’ajouter à l’avance.

Danjuma a marqué à la huitième minute en redirigeant un tir à bout portant de Dani Parejo. C’était son sixième but en neuf matchs de Ligue des champions cette saison.

Villarreal pensait avoir doublé la mise à la 41e, mais le but de Francis Coquelin a été refusé à cause d’un hors-jeu.

Le Bayern a augmenté la pression vers la fin, sans succès.

Villarreal a contenu Robert Lewandowski, meilleur buteur de la Ligue des champions avec 12 buts en huit matchs. Le Polonais est troisième de tous les temps pour les buteurs de la Ligue des champions, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Villarreal, basée dans une ville d’environ 50 000 habitants, dispute les quarts de finale pour la première fois en 13 ans.

Le club s’est qualifié pour la Ligue des champions en remportant la Ligue Europa la saison dernière.

Alphonso Davies était du onze partant du Bayern, à son premier match depuis qu’on lui a diagnostiqué une myocardite.

Photo CHRISTOF STACHE, Agence France-Presse Alphonso Davies

Il n’avait pas joué depuis le 17 décembre, après avoir développé l’inflammation cardiaque, effet secondaire de sa contamination à la COVID-19.

La maladie a empêché le Canadien de 19 ans de participer aux six derniers matchs de qualification de la Concacaf en vue de la Coupe du monde 2022, qui sera disputée en novembre et décembre au Qatar. Le Canada a compilé une fiche de 4-2-0 en son absence pour terminer au sommet de son groupe et participer au tournoi pour la première fois depuis 1986.

Davies, récemment nommé joueur de l’année de la Concacaf, a disputé sept matchs de la phase de qualification.

Après avoir subi un test positif à la COVID-19 le 5 janvier, son retour au jeu a été repoussé le 14 du même mois, quand des tests plus approfondis ont démontré qu’il souffrait de myocardite, une condition peu sévère et temporaire dans la majorité des cas, selon les experts.

Le vainqueur affrontera Benfica ou Liverpool en demi-finale. Liverpool a remporté le match aller à Lisbonne 3-1.