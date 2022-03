(Toronto) Canada Soccer a condamné les commentaires violents dirigés à l’endroit de Mark-Anthony Kaye après son expulsion lors de la défaite du Canada de 1-0 de jeudi contre le Costa Rica dans la phase finale de qualifications pour la Coupe du monde.

La Presse Canadienne

Le milieu de terrain des Rapids du Colorado a été victime de commentaires racistes et désobligeants sur les réseaux sociaux après son éjection à la 34e minute compte tenu de deux cartons jaunes.

« Canada Soccer condamne fermement toute forme de discrimination et est consterné par le racisme en ligne visant un membre de notre équipe sur les réseaux sociaux », a déclaré la fédération dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux vendredi.

« Un tel comportement ignoble et dégoûtant est inacceptable. Point final. Nous ferons tout notre possible pour soutenir nos joueurs — qui ont tout donné pour représenter honorablement notre pays — tout en demandant que des sanctions des plus sévères soient imposées aux responsables. »

Après la rencontre de jeudi, l’entraîneur-chef de la sélection canadienne, John Herdman, a affirmé que Kaye possède le soutien de toute l’équipe.

« J’ai eu un moment avec lui (lors de la mi-temps) et je lui ai dit : “ Écoute, c’est le soccer, nous apprenons. La pression a des répercussions sur les gens. C’est normal. Nous t’aimons, tu es notre frère. Nous allons de l’avant et allons combattre ensemble de nouveau. ” C’est tout. »

« Je veux dire, le gars est démoli. Totalement démoli. Il est au courant de la signification du match de ce soir. »