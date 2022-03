Il y avait pourtant tellement de belles choses à raconter. Mais Atlanta avait autre chose en tête.

Jean-François Téotonio La Presse

Jouant à 11 contre 10 et menant 3-1 jusqu’à la 85e minute, le CF Montréal a finalement fait match nul de 3-3 contre Atlanta United au Mercedes Benz Stadium, samedi.

Mais malgré cet effondrement de dernière minute, qui procure néanmoins leur premier point aux hommes de Wilfried Nancy cette saison en MLS, il y a beaucoup de positif à retenir de cette joute pour les Montréalais.

Dont la performance magistrale d’Ismaël Koné, notamment.

Parce que l’histoire de ce match avant la 85e, c’est entièrement Koné qui l’avait écrite.

Le jeune milieu de terrain de 19 ans a été le principal coupable du revirement menant au but de Josef Martinez à la 6e minute. Encore une construction de jeu de l’arrière mal exécutée qui est venue pincer les hommes de Wilfried Nancy.

Mais Ismaël Koné était ensuite un acteur essentiel à la remontée irrésistible de son équipe.

C’est lui qui envoyait Djordje Mihailovic en échappée franche avec Joaquín Torres à la 28e. Déjouant complètement la défense d’Atlanta, il servait une passe en profondeur que l’Américain menait jusque devant le gardien Brad Guzan. Ce dernier perdait ses repères dans sa propre surface. 1-1, CF Montréal. Passe décisive, Koné.

C’est Koné lui-même qui donnait les devants à son équipe à la 37e minute, reprenant un centre de Lassi Lappalainen sur réception dans la surface. 2-1, CF Montréal. But, Ismaël Koné.

Et c’était encore le jeune joueur formé au club qui allait chercher un penalty, à la 41e minute. Sa belle montée en profondeur à droite forçait Miles Robinson à commettre une faute. Romell Quioto convertissait quelques instants plus tard. 3-1, CF Montréal.

C’était d’ailleurs la toute première fois de l’histoire qu’Atlanta concédait trois buts en une seule mi-temps au Mercedes Benz Stadium.

Ne restait plus au CF Montréal qu’à rester concentré et tenir bon pendant 45 minutes. Un carton rouge décerné à Dom Dwyer à la 67e, lui qui venait tout juste d’entrer en jeu, venait aider la cause des visiteurs.

Mais non. Thiago Almada faisait 3-2 sur une superbe frappe à la 85e. Puis, Brooks Lennon trompait la vigilance de Sebastian Breza, profondément dans les arrêts de jeu, sur un coup franc. Le portier montréalais va s’en vouloir là-dessus.

Mais pourquoi donc cette trame narrative était-elle de circonstance pour Ismaël Koné, samedi ?

Premièrement, parce que tout indique qu’il sera rappelé par le sélectionneur John Herdman avec l’équipe nationale du Canada, dimanche, en vue des matchs de qualifications pour la Coupe du monde la semaine prochaine. Sa performance à Atlanta ne fait que confirmer que le Canada fait le bon choix.

Mais aussi parce qu’à lui seul, le milieu de terrain est l’image du projet montréalais. On veut faire jouer les jeunes. Développer le talent local. Et le mettre en vitrine pour en profiter sportivement et peut-être, un jour, financièrement.

Samedi, le plan a bien failli fonctionner à merveille.