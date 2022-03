Le Ballon d’Or portera sur la saison sportive

(Boulogne-Billancourt) Le Ballon d’Or, prestigieux trophée de meilleur joueur et meilleure joueuse attribué par France Football, portera dès 2021-2022 sur la saison sportive, et non plus sur l’année civile, l’une des principales réformes destinées à le rendre « plus lisible », a annoncé le magazine vendredi.