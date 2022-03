Le CF Montréal est chanceux de repartir du Mexique avec un handicap si léger. Les Montréalais ont limité les dégâts au mythique stade Azteca, s’inclinant 1-0 face au Cruz Azul dans le cadre du match aller de son quart de finale en Ligue des champions.

Jean-François Téotonio La Presse

C’est vous dire la domination des locaux dans ce match. N’eût été une finition quasi inexistante des Mexicains, et quelques bons arrêts de Sebastian Breza, l’histoire aurait été tout autre.

Le vif milieu offensif Uriel Antuna a ouvert la marque à la 20e minute pour les Mexicains. Il a profité d’un cafouillage défensif commis par Joel Waterman et Zorhan Bassong dans leur zone. Antuna a repris le cuir à droite, s’est amené fin seul et en vitesse dans la surface, puis s’est exécuté du pied droit, battant Breza.

PHOTO EDUARDO VERDUGO, ASSOCIATED PRESS Uriel Antuna célèbre le seul but marqué dans la rencontre.

Du reste, on ne sait trop si on doit créditer un effort défensif louable du CF Montréal, ou un manque d’opportunisme flagrant du Cruz Azul dans le dernier tiers. Les locaux ont tenté pas moins de 19 tirs contre un seul pour les visiteurs. Seulement deux d’entre eux ont été cadrés pour les Mexicains.

Pour Wilfried Nancy, la réponse est claire.

Si le Cruz Azul a raté des occasions, c’est parce que les Montréalais « ont réussi à bien défendre jusqu’au dernier moment », a estimé l’entraîneur-chef en visioconférence d’après-match. « On les a gênés pour faire les derniers gestes. »

S’il concède que son équipe « a souffert en première mi-temps », il dit avoir « adoré la deuxième mi-temps ».

« On a contrôlé un peu plus le jeu et le ballon, ajoute Nancy. Avec un peu plus de précision, on aurait pu marquer ce but qu’on méritait. »

Malgré tout, reste cette impression que le CF Montréal s’en tire à très bon compte.

Altitude, terrain hostile, mysticisme. Les Montréalais ont cherché leurs repères pendant presque tout le match à l’Azteca, à l’instar des naufragés du vol Oceanic 815 sur l’île de la série Lost. Et tout comme Jack Shepard et sa bande, les hommes de Wilfried Nancy n’ont jamais pu déchiffrer tous les mystères de l’endroit.

Il faut dire que Wilfried Nancy avait les mains liées offensivement, mercredi comme depuis le début de la saison. Quatre de ses attaquants étaient absents : Romell Quioto était suspendu, Mason Toye, Sunusi Ibrahim étaient toujours blessés, tandis que Bjørn Johnsen se remet encore de la COVID-19.

Djordje Mihailovic était positionné en tant qu’attaquant de pointe, lui qui joue habituellement en tant que milieu offensif et créateur de jeu. Mais il a été complètement isolé pour la majeure partie du match.

Il a fallu attendre la 67e avant que le CF Montréal ne retrouve son allure : l’entrée en jeu des jambes fraîches de Kei Kamara, Matko Miljevic et Róbert Thorkelsson ont permis à l’équipe de souffler un peu. On l’a senti trouver un objectif commun de garder l’écart le plus bas possible.

On aurait pu concéder plus de buts, mais on ne les a pas concédés. Je suis très fier de mes joueurs, ils ont montré beaucoup de personnalité. Wilfried Nancy, entraîneur-chef du CF Montréal

C’était d’ailleurs les toutes premières minutes pour Thorkelsson sous le maillot du Bleu-blanc-noir.

« Je suis content pour lui, a noté Nancy. […] C’est un gars qui est jeune, qui a été blessé toute l’année dernière. Il a mis sa fraîcheur, il a joué juste. »

Par ailleurs, le technicien montréalais a confirmé que le milieu de terrain Mathieu Choinière avait subi une légère blessure au pied sur le terrain synthétique du Stade olympique lors du dernier match. Il n’était pas de l’alignement, mercredi.