Encore une fois, le toit du Stade olympique fait des siennes.

Jean-François Téotonio La Presse

Le match retour du CF Montréal face au Santos Laguna en Ligue des champions, qui devait avoir lieu mardi soir à 20 h, a été remis à mercredi à la même heure.

Les prévisions météorologiques annoncent de fortes précipitations de neige et de grésil d’ici à mardi soir.

Or, le protocole de gestion de l’enceinte principale du stade stipule notamment que des évènements peuvent y avoir lieu seulement si « aucune précipitation de neige supérieure à 3 cm ou de pluie verglaçante supérieure à 3 mm ne soit prévue pendant la durée de l’évènement ».

Dans l’optique où la rencontre devait se disputer mardi soir, l’entraîneur-chef Wilfried Nancy ainsi que Joel Waterman et Joaquín Torres avaient rencontré les médias lundi après-midi. Voici ce qui en était ressorti.

« On veut écrire notre propre histoire »

Oui, les joueurs actuels du CF Montréal sont au courant de l’historique entre le club et Santos Laguna. Non, ils ne veulent pas se laisser influencer par celui-ci.

Montréal reçoit mercredi le club mexicain au Stade olympique, dans le cadre du match retour en huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Les hommes de Wilfried Nancy avaient concédé un but tardif la semaine dernière, à Torreón, et s’étaient inclinés 1-0. Ils devront renverser la vapeur à domicile en marquant au moins un but, ce qui provoquerait une séance de tirs de barrage après le temps réglementaire. Si Santos Laguna venait à s’inscrire à la marque à l’étranger, Montréal devrait impérativement remporter le match par deux buts d’avance.

Mais ce n’est pas la motivation qui manque.

Le personnel d’entraîneurs a discuté avec les joueurs « de ce que ça représente pour le club », a indiqué le défenseur Joel Waterman, lundi, en visioconférence.

« Ils nous ont montré quelques images et nous ont rencontrés pour qu’on soit tous sur la même longueur d’onde lorsqu’on affronte une équipe comme Santos Laguna. »

« On veut écrire notre propre histoire, a assuré celui qui a joué les 90 minutes du match aller. On comprend l’importance de ce match pour les anciens joueurs et pour les partisans. Mais pour nous, il ne s’agit que d’aller chercher une belle performance et de gagner. »

Malgré le déficit d’un but, tout est encore à jouer dans cette série aller-retour. Et Montréal a plusieurs avantages desquels il devra tirer profit.

À commencer par le facteur local. Selon les règles énoncées par la Santé publique, les salles de spectacle et les enceintes sportives peuvent accueillir jusqu’à 50 % de leur capacité.

« C’est une grande motivation pour nous de jouer devant nos partisans et de les avoir derrière nous, a commenté Waterman. Le Mexique est un endroit difficile où jouer, mais on est de retour dans notre cour arrière. C’est un avantage pour nous. »

Wilfried Nancy estime que son équipe n’a effectivement pas pu implanter convenablement son jeu à Torreón, mais que le retour à la maison lui permettra de prendre ses aises.

« On aurait voulu mettre plus de pression à certains moments pendant le match, mais on n’a pas été en mesure de le faire, a analysé l’entraîneur-chef lundi. On veut jouer à notre façon, on veut être une équipe proactive défensivement. »

« On doit marquer, et on le sait. J’adore ça. C’est pour marquer des buts que l’on pratique ce sport. »

Ça tombe bien pour le CF Montréal : Santos Laguna n’est pas l’équipe la plus solide défensivement. Elle a accordé 13 buts en 5 matchs depuis le début de sa « saison de clôture » (Clausura) au Mexique. Et elle croupit au tout dernier rang du classement de la Liga MX.

« On garde un œil sur l’adversaire, mais on doit rester concentrés sur nous-mêmes », croit l’ailier Joaquín Torres, ses propos traduits de l’espagnol par un interprète. « Il faut quand même profiter de leurs mauvais moments et les punir.

« Je pense qu’on a tout ce qu’il faut pour leur faire mal. »

Kamara « a envie d’aider l’équipe »

Une arme supplémentaire vient d’ailleurs de s’ajouter à l’arsenal de Wilfried Nancy : le vétéran attaquant Kei Kamara. Mais il est encore trop tôt pour savoir s’il pourra effectivement « faire mal » à Santos Laguna.

« J’ai encore [mardi] pour prendre une décision, a commenté le technicien. C’est son deuxième entraînement avec nous. On va voir un peu où il en est. »

Kamara a disputé trois matchs de la Coupe d’Afrique des nations avec la Sierra Leone, en janvier. Il n’est donc peut-être pas très loin d’être en forme pour disputer des matchs. Le verra-t-on dans le 18 de Wilfried Nancy mercredi ?

On ne ferait pas affaire avec Han Solo en misant le Faucon Millenium sur un tel pari, à l’instar du vénérable – mais mauvais turfiste – Lando Calrissian.

« On y va doucement, a ajouté Nancy. J’aime bien parler de choses concrètes. Pour l’instant, j’ai besoin de plus de temps pour voir où il en est. »

Reste que la simple présence de l’attaquant au sein de l’équipe a ses atouts. Comme pour un jeune joueur offensif comme Joaquín Torres.

« Je peux apprendre énormément à ses côtés, a mentionné l’Argentin. C’est un joueur avec beaucoup d’expérience, et je compte en tirer profit en m’entraînant et en jouant à ses côtés. »

« Il est content d’être là, estime Wilfried Nancy. Il a envie d’aider l’équipe, de s’adapter à ce que l’on fait, de jouer. […] Les joueurs ont senti qu’il a de l’expérience, et du charisme aussi. »

Le CF Montréal pourra néanmoins compter sur un corps défensif renfloué par la disponibilité d’Alistair Johnston. Le défenseur international canadien était incommodé par la COVID-19 la semaine dernière, mais il est finalement sorti du protocole de la MLS.

C’est par contre le statu quo pour Samuel Piette et Ahmed Hamdi. Toujours absents pour différentes raisons, ces noms sont encore aux côtés de ceux de Sunusi Ibrahim, Bjørn Johnsen et Mason Toye sur la liste des blessés du club.