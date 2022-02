CF Montréal

Rudy Camacho retrouve graduellement la forme

À son retour dans le giron du CF Montréal, Rudy Camacho a eu droit, en plus du soleil et de la chaleur de la Floride, à une petite blague sans arrière-pensée de la part de son entraîneur-chef et à un geste d’une belle générosité de la part d’un coéquipier qui, il y a trois mois, était encore un rival en MLS.