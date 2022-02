Davies et Sinclair parmi cinq Canadiens en lice pour des honneurs

Les Canadiens Alphonso Davies, Jonathan David, Jessie Fleming, Stephanie Labbe et Christine Sinclair sont en lice pour le titre de joueur ou joueuse de l’année de la CONCACAF.

La Presse Canadienne

Les vainqueurs seront déterminés par un scrutin mené auprès des entraîneurs et capitaines des équipes nationales de la région, des médias et des partisans (via www.concacaf.com).

Les nominés ont été choisis sur la base de statistiques et d’un comité d’experts comprenant d’anciens joueurs ou joueuses professionnel(le)s, ainsi que des diffuseurs.

David (Lille, France) et Davies (Bayern Munich, Allemagne) sont en lice avec le Jamaïcain Michail Antonio (West Ham, Angleterre), le Mexicain Hirving Lozano (Naples, Italie) et les Américains Weston McKennie (Juventus, Italie) et Christian Pulisic (Chelsea, Angleterre).

Fleming (Chelsea, Angleterre), Labbe (Paris Saint-Germain, France) et Sinclair (Portland Thorns, NWSL) sont sélectionnées aux côtés des Américaines Crystal Dunn (Portland) et Lindsey Horan (Olympique Lyonnais, France) et de la Mexicaine Stephany Mayor (Tigres UANL, Mexique).

La CONCACAF inclut l’Amérique du Nord et centrale et les Caraïbes.