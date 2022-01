Alphonso Davies a été titularisé 35 fois pour le Canada avec qui il totalise 10 buts et 15 passes.

(Munich) Le latéral gauche Alphonos Davies du Bayern Munich demeure à l’écart de l’entraînement en raison d’une inflammation du myocarde, après avoir été infecté par le coronavirus.

Associated Press

Soccer Canada a annoncé que le jeune joueur de 21 ans d’Edmonton ratera les trois prochains matchs de qualification de l’équipe nationale en vue de la Coupe du monde fin janvier et début février,

L’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, a indiqué en conférence de presse qu’un examen à son retour avec l’équipe cette semaine a révélé une inflammation, connue sous le nom de myocardite. Il a décrit l’inflammation comme « légère » et « pas si dramatique », citant les résultats d’une échographie.

« Il est privé d’entraînement jusqu’à nouvel ordre. Il ne sera pas disponible au cours des prochaines semaines, a précisé Nagelsmann.

« À l’échographie, les signes de la myocardite ne semblent pas trop dramatiques. Néanmoins, il doit guérir et cela prendra définitivement un certain temps. »

Selon les experts, la myocardite est une inflammation du myocarde, le tissu musculaire du cœur.

Questionné à savoir si la myocardite pouvait être liée à son infection à la COVID-19, Nagelsmann a répondu que c’était difficile à dire.

« Il y a différentes raisons, notamment la charge virale ou la grippe, par exemple, qui peuvent causer des problèmes cardiaques, a-t-il noté.

« Cela s’est produit avant le coronavirus pour d’autres joueurs. Maintenant, la probabilité est plus élevée si vous combinez le coronavirus et l’effort physique de haut niveau, cela pourrait causer d’autres problèmes. Mais ce n’est pas pertinent pour nous en ce moment. Peu importe si Alphonso Davies a ça à cause de la grippe ou d’Omicron-Delta ou autre… Ce n’est pas vraiment le facteur décisif. »

Le Bayern a révélé la semaine dernière que Davies avait reçu un diagnostic positif et ressentait peu de symptômes tout en étant confiné à la maison. Il était l’un des six joueurs du Bayern qui ont repris l’entraînement mercredi après avoir eu la COVID-19.

Considéré comme l’un des meilleurs arrières gauches au monde en raison de son rythme et de son instinct offensif, il est utilisé dans une position plus offensive avec le Canada.

Le Canada doit disputer ses prochains matchs de qualifications au Honduras (27 janvier), à domicile contre les États-Unis à Hamilton (30 janvier) et au Salvador (2 février).

Le Bayern mène la Bundesliga et affronte Cologne, samedi.