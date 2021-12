Pendant toute la saison, La Presse offre un tour d’horizon hebdomadaire des plus grands moments sur la scène du soccer européen

Jean-François Téotonio La Presse

L’histoire

Permettez cette introduction un peu sinistre avant toute chose.

Comme c’est le cas partout à travers le monde actuellement, la pandémie de COVID-19 a forcé le report de plusieurs matchs en Angleterre ce week-end. Pas moins de 6 des 10 matchs prévus à l’horaire de la Premier League ont dû être repoussés à une date ultérieure. D’autres ont eu lieu malgré des joueurs écartés par des tests positifs, comme le Wolverhampton-Chelsea de dimanche. Chelsea ne pouvait même pas remplir sa formation, ne nommant que six joueurs de substitution. En Allemagne, la Bundesliga se joue soit à huis clos, soit avec des restrictions sur le nombre de spectateurs.

C’est malheureusement l’histoire de la semaine sur la planète foot, tout comme dans l’univers sportif en général.

Malgré tout, à travers les mauvaises nouvelles, il y a quand même eu des matchs.

Dont cet enlevant Tottenham-Liverpool, au nord de Londres, dimanche.

C’était le premier match que les Spurs pouvaient disputer depuis le 5 décembre dernier.

Et contre toute attente, c’est eux qui ont entamé la rencontre sur les chapeaux de roue. Leurs attaques venaient en vagues. On ne reconnaissait ni les Reds, qui arrivaient à Londres forts de huit victoires consécutives, ni Tottenham, qui a souffert pour la majorité de cette première moitié de saison.

Mais sous Antonio Conte, on sent les Londoniens renaître. Harry Kane marquait son 2e but de la saison à la 13e minute. Les nombreuses chances ratées des Lilywhites, ainsi que le brio du gardien Alisson, ont toutefois mis un frein à cet élan. Cette première mi-temps folle, au cours de laquelle même l’entraîneur des Reds Jurgen Klopp a reçu un carton jaune, s’est conclue par la marque de 1-1.

PHOTO MATTHEW CHILDS, ACTION IMAGES VIA REUTERS Harry Kane, de Tottenham, célèbre avec Emerson Royal son but marqué à la 13e minute de jeu.

La deuxième période a été tout aussi divertissante : d’autres chances ratées de peu ; encore des cartons jaunes ; un appel au penalty de Tottenham rejeté tout juste avant un but de Liverpool de l’autre côté ; une erreur d’Alisson qui permettait aux locaux d’égaliser ; un carton rouge pour les visiteurs. Tout cela en a fait un match nul de 2-2 haut en couleur et en intensité.

Aucune défaite en cinq matchs de Premier League pour les Spurs depuis l’arrivée de Conte. Installés au septième rang, ils ont toutefois trois matchs en main sur le reste de la division. Liverpool a quant à lui perdu du terrain dans sa course au titre. Il accuse un retard de trois points sur Manchester City, vainqueur sans équivoque de Newcastle (4-0), dimanche.

Le but

Les jeunes du FC Barcelone employés par Xavi sont capables du meilleur comme du pire.

Le meilleur, c’est ce but du jeune Gavi, 17 ans, dont la touche en réception de balle est quasiment plus somptueuse que la finition devant le filet.

Le pire, c’est l’innocence de la jeunesse qui fait trop souvent perdre sa concentration au Barça. Les Catalans menaient confortablement 2-0 contre Elche en deuxième mi-temps. Mais deux minutes fatidiques ont permis à ce club se battant contre la relégation d’égaliser à 2-2. Le Barça revivait son cauchemar des dernières semaines.

Au moins, cette fois-ci, le meilleur a finalement prévalu à nouveau. Nico González, 19 ans, a joué les héros au Camp Nou à la 85e minute pour porter la marque à 3-2.

Sorti de la Ligue des champions, Barcelone ne pourra vraisemblablement pas aspirer à de grands honneurs cette saison. Mais avec le projet de Xavi, qui fait confiance aux jeunes produits de la Masia, le ciel pourrait s’éclaircir plutôt tôt que tard.

Les Canadiens

On a l’impression de se répéter. Mais au moins, on le fait pour de bonnes nouvelles. C’est que le Canadien Jonathan David a encore trouvé le fond du filet pour Lille ce week-end. Les Dogues accueillaient Auxerre, club de 2e division, en 32e de finale de Coupe de France, et l’ont emporté 3-1. David compte maintenant 15 buts en 25 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Espérons que sa grande forme tiendra jusqu’à la fenêtre internationale de fin janvier, début février 2022 pour le Canada. Si, bien sûr, le tout n’est pas annulé pour cause de pandémie.

En Turquie, Cyle Larin a joué 78 minutes pour le Besiktas dans le derby d’Istanbul. Les Black Eagles de Larin et d’Atiba Hutchinson ont fait match nul de 2-2 contre le Fenerbahce de Mesut Özil.