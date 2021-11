Le premier but sera primordial, croit Laurent Ciman

Le premier but d’un match, peu importe le sport, est rarement banal. Dans un duel d’une importance aussi cruciale que celui de dimanche au stade Saputo, il pourrait bien être primordial.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

C’est du moins ce qu’a souligné vendredi l’entraîneur-adjoint du CF Montréal, Laurent Ciman, à environ 48 heures de la visite du Orlando City SC.

Appelé à remplacer l’entraîneur-chef Wilfried Nancy — qui est demeuré à la maison pour cause de maladie non liée à la COVID-19, a fait savoir un porte-parole de l’équipe — Ciman a reconnu que la formation floridienne pourrait adopter un style beaucoup plus défensif si elle prenait l’avance dans la rencontre.

Avec deux points qui les séparent dans l’Association Est et un seul match à jouer, le CF Montréal (12-11-10 - 46 points) et Orlando City SC (12-9-12 - 48 points) cherchent encore à se qualifier pour les éliminatoires.

Toutefois, Orlando City SC a une plus grande marge de manœuvre, car un match nul sera suffisant. L’équipe floridienne pourrait même prolonger sa saison avec une défaite, si Nashville SC bat les Red Bulls de New York au même moment.

Quant au CF Montréal, le scénario est tout simple : il doit gagner.