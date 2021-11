Les ex-dirigeants de la FIFA Sepp Blatter et Michel Platini seront traduits devant la justice suisse d’ici quelques mois.

PHOTO WALTER BIERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Sepp Blatter et Michel Platini accusés de fraude

(Berne) Les ex-dirigeants de la FIFA Sepp Blatter et Michel Platini ont été accusés de fraude et d’autres méfaits par les procureurs suisses, mardi, après une enquête qui s’est étalée sur six ans portant sur un paiement controversé de 2 millions $.

Associated Press

Blatter, qui est âgé de 85 ans, et Platini, 65 ans, seront maintenant traduits devant la justice suisse d’ici quelques mois.

« Ce versement a nui aux finances de la FIFA et enrichi illégalement Platini », ont mentionné les procureurs suisses par voie de communiqué.

Le dossier datant de septembre 2015 a mené au départ précipité de Blatter de son poste de président de la FIFA, et mis un terme à la campagne du président de l’UEFA de l’époque, Platini, pour lui succéder.

Les dossiers criminels en Suisse mettent parfois des années à connaître leur dénouement.

L’enquête portait sur une requête écrite de Platini transmise à la FIFA en janvier 2011 exigeant le versement d’un salaire supplémentaire en différé pour avoir oeuvré à titre de conseiller auprès du président lors du premier mandat de Blatter, entre 1998 et 2002.

Blatter a autorisé la FIFA à effectuer ce paiement quelques semaines plus tard. Il préparait sa campagne de réélection contre le Qatari Mohammed bin Hammam, et l’influence de Platini auprès des électeurs européens a joué un rôle déterminant dans le résultat du scrutin.

Blatter et Platini ont toujours nié avoir commis un méfait et cité une entente verbale conclue il y a plus de 20 ans entre eux, pour le versement du montant litigieux.

Blatter a été accusé de fraude, gestion frauduleuse, détournement de fonds de la FIFA et fabrication de faux documents. Platini a été accusé de fraude, détournement de fonds et fabrication de faux documents, en plus d’être considéré comme le complice de Blatter dans cette affaire.

Platini, un légendaire joueur de soccer français, a été mis sous enquête à compter de l’année dernière uniquement, et quelques mois plus tard les accusations de fraude ont été ajoutées contre les deux suspects.

Les procureurs avaient déclenché une enquête criminelle contre Blatter en septembre 2015, avant une perquisition effectuée aux bureaux de la FIFA à Zurich — alors que Platini et lui assistaient à une rencontre du comité exécutif de l’organisation.