Le président et directeur des opérations du FC Barcelone, Ferran Reverter, a dépeint une image plutôt sombre des finances du club espagnol.

(Madrid) Le FC Barcelone était au bord de la faillite lorsque le président Joan Laporta a pris les commandes du club catalan plus tôt cette année, a indiqué l’équipe mercredi.

Tales Azzoni Associated Press

Le président et directeur des opérations du Barça, Ferran Reverter, a dépeint une image plutôt sombre des finances du club espagnol. Il présentait alors les conclusions d’une analyse des états financiers du club effectuée par la firme Deloitte et qui a été commandée après l’arrivée de Laporta en mars — à la suite de la démission de l’ex-président Josep Bartomeu et du conseil d’administration l’an dernier.

Reverter a mentionné que l’analyse des états financiers a conclu qu’il y a eu « de sérieuses négligences administratives » pendant le règne de Bartomeu, qui a déjà nié être responsable du fiasco financier dans lequel se trouve le FC Barcelone.

Reverter a ajouté que la nouvelle administration du club a relevé de nouvelles dettes et créances de l’ordre de 1,35 milliard d’euros (1,97 milliard CAN).

Il a mentionné que la nouvelle administration a dû effectuer une restructuration complète de l’organisation et réduire de manière significative sa masse salariale afin de retrouver un équilibre, ce qui explique pourquoi le Barça n’a pu offrir de nouveau contrat au joueur étoile Lionel Messi. L’Argentin s’est éventuellement joint au Paris Saint-Germain.