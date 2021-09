(Montréal) L’équipe canadienne de soccer féminin, qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier, disputera un match international contre la Nouvelle-Zélande sur la pelouse du stade Saputo le 26 octobre, a annoncé Soccer Canada par voie de communiqué mercredi.

La Presse Canadienne

Ce match fera partie de la Tournée de célébration de l’équipe nationale féminine, et mettra la table pour le parcours des Canadiennes vers la Coupe du monde de soccer féminin, qui sera présentée conjointement par l’Australie et la Nouvelle-Zélande en 2023.

Les représentantes de l’unifolié affronteront également les « Kiwis » à la Place TD d’Ottawa, le 23 octobre.

Canada Soccer a indiqué que plus de 13 000 spectateurs pourront assister au match à Montréal, et plus de 18 000 à Ottawa.

L’entraîneuse de l’équipe canadienne, Bev Priestman, a indiqué qu’elle s’attend à voir ses joueuses disputer plus de matchs au pays.

« Je crois qu’on donne le coup d’envoi à la Tournée de célébration, a-t-elle dit en entretien mercredi. Nous voulons des matchs dans l’Est et dans l’Ouest. Ça touchera une partie du calendrier (international de la FIFA), et il reste quelques petits détails à régler. Mais ce ne sera de toute évidence pas le seul volet de ces célébrations. »

L’objectif est de programmer des matchs et de trouver des adversaires de qualité, en gardant en tête le processus de qualifications pour la Coupe du monde et les autres exigences du calendrier.

Priestmana a ajouté qu’elle s’attend à pouvoir compter sur les 22 membres de l’équipe olympique en octobre, en plus de quelques joueuses supplémentaires. Elle ne s’attend pas à recevoir des avis de retraite sportive pendant cette période festive.

« J’ai discuté avec les joueuses ces derniers jours, et je crois que cette médaille d’or leur a donné un nouveau souffle, a-t-elle mentionné. Je m’attends à voir toutes les joueuses être prêtes pour cette série (de matchs), ce qui sera formidable. »

Les Canadiennes ont défait la Suède en tirs de barrage en finale du tournoi olympique en août dernier. L’équipe nationale de soccer féminin a ainsi obtenu une troisième médaille olympique consécutive, après avoir acquis le bronze aux Jeux de Londres en 2012 et de Rio de Janeiro en 2016.

Avec la collaboration de Neil Davidson