(Montréal) Le rôle de substitut, peu importe le sport d’équipe, n’est pas le plus gratifiant pour un athlète, ni le plus facile à remplir. Wilfried Nancy en est sans doute conscient et c’est probablement la raison pour laquelle il veut que ces joueurs se sentent importants au sein du CF Montréal.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

« On gagne des matchs, ou un championnat, ou sur une longue saison avec tous les joueurs. C’est ma façon de voir les choses », a affirmé l’entraîneur-chef en visioconférence vendredi, à 48 heures de la prochaine sortie de sa troupe, dimanche face au Fire de Chicago, au stade Saputo.

« Il y a des entraîneurs qui préfèrent rester avec 14 ou 15 joueurs. Je pars du principe qu’un joueur qui sort du banc et qui amène une plus-value est très, très, très important pour moi parce qu’il rentre dans le projet collectif que je veux mettre en place. On travaille et on discute aussi avec les joueurs pour qu’ils se sentent importants dans le groupe, chacun à son niveau », a ajouté Nancy.

Cette plus-value s’est manifestée mercredi, à Orlando, où deux joueurs insérés tardivement ont sauvé l’honneur du CF Montréal et contribué directement à sa victoire de 4-2.

À sa première sortie depuis le 25 juillet, Lassi Lappalainen a enfilé son premier but de la saison à la 73e minute de jeu, soit à peine quatre minutes après avoir été dépêché dans la mêlée.

Ce but a brisé une gênante égalité de 2-2, résultat de deux buts consécutifs d’Orlando marqués à 10 contre 11.

Sunusi Ibrahim a imité le Finlandais à la 80e minute de jeu avec le filet d’assurance, seulement deux minutes après avoir foulé la pelouse.

Du coup, la formation montréalaise totalise sept buts inscrits par des joueurs ayant commencé un match sur les lignes de côté en 2021.

Cette production égale un record d’équipe établi d’abord en 2013, puis en 2017. Avec encore 10 parties à jouer, les chances que cette marque soit effacée du livre d’histoire de l’organisation montréalaise semblent plutôt bonnes.

Pour Ibrahim, par ailleurs, il s’agissait de son deuxième but de la saison, et son premier avait aussi été réussi dans un rôle de réserviste, le 14 août contre les Red Bulls de New York au stade Saputo.

Ahmed Hamdi, avec deux buts lors du même match, Romell Quioto et Mason Toye ont également trouvé le fond du filet après avoir entamé une partie sur le banc.

Tous ces buts ont été inscrits dans des matchs que le CF Montréal a éventuellement gagnés.

Un rôle difficile

Selon Nancy, chaque joueur ne répond pas nécessairement de la même façon sur le terrain, selon qu’il commence le match ou qu’il y est inséré pendant la seconde mi-temps.

Nancy a notamment rappelé l’époque où il occupait un poste d’adjoint avec l’Impact et que l’Argentin Ignacio Piatti évoluait avec la formation montréalaise.

« On s’est toujours posé la question,’’est-ce que c’était plus intéressant de faire jouer "Nacho" en étant fatigué 45 minutes et après on le sort ? Ou de le faire rentrer les 20 à 30 dernières minutes ?’’On n’a pas eu la réponse, mais il préférait commencer les matchs », a relaté Nancy.

De façon plus actuelle, Nancy a aussi soulevé le cas de Toye et d’un match en particulier qu’il avait entamé sur les lignes de côté avant d’être envoyé sur le terrain.

« Je me suis assis avec lui, car je n’avais pas trop aimé l’une des rentrées qu’il avait faites. Il n’avait pas pris conscience qu’il n’était pas dans la même optique que quand il commençait des matchs », a expliqué Nancy.

« Mon travail, ç’a été de lui montrer ce que j’ai aimé, ce que je n’ai pas aimé. En l’occurrence, un attaquant, quand il rentre, le match peut changer parce qu’il peut marquer un but », a-t-il rappelé.

Aux yeux du défenseur Joel Waterman, le rôle de substitut n’est pas de tout repos.

« C’est difficile. Dans ces parties, le tempo a été établi et vous n’avez pas tout ce temps pour vous échauffer aussi bien que possible que lors des entraînements d’avant-match. Je suis passé par là et c’est quelque chose de difficile. Les gars doivent être prêts en tout temps. »