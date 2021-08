(Montréal) Petit à petit, une équipe de soccer prend forme à Montréal. Une équipe qui lutte à tous moments, qui joue avec énergie et qui envoie le message qu’une escale à son domicile ne sera pas de tout repos pour un club visiteur, quel qu’il soit.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Contre un rival qui s’est retrouvé à 10 joueurs dès la cinquième minute de jeu, le CF Montréal (8-7-7) a fait ce qu’il devait faire, c’est-à-dire dominer au chapitre de la possession du ballon et du contrôle territorial pour mériter une victoire de 3-1 contre le Toronto FC vendredi soir au stade Saputo.

La performance de la troupe montréalaise n’a néanmoins pas été parfaite. Il y a eu un creux de vague en début de deuxième demie qui a donné espoir aux visiteurs, au point où ils ont même réussi à égaler le score, à la 58e minute.

Et, peut-être, semer le doute dans l’esprit des partisans qu’un autre résultat décevant les attendait. Mais pas chez Djordje Mihailovic.

Le milieu de terrain américain a connu une soirée productive en jouant un rôle clé dans les trois buts de son camp.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Djordje Mihailovic (8) et Auro Alvaro da Cruz Junior

« Je pense que ça vient du fait que nous nous sommes retrouvés dans une telle position dans le passé. Presque tous les matchs que nous avons joués au Stade Saputo ont été comme ça, où peu importe le moment du match, il y aura toujours une opportunité de marquer, surtout face à un adversaire à 10 joueurs », a affirmé Mihailovic, lorsque questionné sur la réaction énergique du camp montréalais après le but du Toronto FC.

Au-delà du fait que le CF Montréal a su se retrousser les manches, Mihailovic a fait allusion au domicile de l’équipe et à l’importance de s’y imposer.

Depuis son retour au stade Saputo à la mi-juillet, la formation montréalaise compte trois victoires et un match nul en quatre sorties. Dans deux de ces victoires, le CF Montréal a comblé des reculs à des moments tardifs du match.

« Je veux qu’il devienne difficile pour un club adverse de se présenter ici et de récolter des points (au classement) », a déclaré Mihailovic.

« Je pense que nous pouvons compter sur l’appui des partisans, et nous avons prouvé lors de chacun de nos matchs ici que nous n’allons jamais abandonner, peu importe qu’il s’agisse de la 10e minute ou 90e minute de jeu, et que nous serons toujours menaçants », a-t-il repris.

Un retour remarqué

En plus du jeu inspiré de Mihailovic pendant ses 87 minutes passées sur le terrain, Wilfried Nancy a aussi pu compter sur un retour en forme de Romell Quioto.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Romell Quioto (30) et Zorhan Bassong (19)

À son premier match dans l’uniforme montréalais depuis le 7 juillet, l’attaquant du Honduras s’est présenté sur le terrain à la 64e minute de jeu. Onze minutes plus tard, il enfilait un but d’assurance qui permettait à Nancy, à ses coéquipiers et aux partisans de l’équipe de beaucoup mieux respirer.

« Lorsqu’il est arrivé dans le jeu, il a apporté l’étincelle que nous recherchions. Je suis sûr qu’après une si longue absence, il avait beaucoup d’énergie et beaucoup de motivation pour venir changer l’allure du match, surtout contre Toronto, une rivalité », a fait remarquer Mihailovic.

Les circonstances du but de Quioto, vendredi, ne sont pas sans rappeler celles du match du 7 juillet, où il avait inscrit le filet victorieux — et son premier depuis le match d’ouverture — à la veille de son départ pour aller rejoindre ses compatriotes du Honduras pour le tournoi de la Gold Cup.

Ce but avait donné espoir à l’équipe que Quioto allait peut-être recommencer à afficher un niveau de performances semblables à celles qu’il avait offertes en 2020, après un début de saison moyen.

Sauf qu’une blessure lors du match de la Gold Cup du 20 juillet a contraint l’équipe montréalaise à devoir se débrouiller sans Quioto pendant presque tout le mois d’août.

Or, jeudi prochain, Quioto sera de retour avec l’équipe nationale du Honduras dans le cadre des qualifications de la Concacaf en prévision de la Coupe du monde de la FIFA de 2022.

Le hasard veut que le Honduras affrontera le Canada, qui comptera en ses rangs trois coéquipiers de Quioto à Montréal, soit le milieu de terrain Samuel Piette, le défenseur Kamal Miller et le gardien James Pantemis.

Il s’agira du premier de trois matchs en moins d’une semaine pour Quioto, mais aussi pour le Canada.

Pour le CF Montréal, le calendrier de la MLS reprendra le 11 septembre avec la visite du Nashville SC.

Vendredi soir, Nancy a salué la contribution de Quioto, qui dépasse largement les cadres de ses habiletés athlétiques, selon l’entraîneur-chef.

« Il amène son énergie positive, il amène son agressivité, il galvanise les joueurs qui sont autour de lui. Il a fait une bonne rentrée. On a besoin de ça parce que quand on va revenir pour la dernière étape, on aura besoin de tout le monde. Romell part en sélection, mais je suis convaincu qu’il va revenir en santé et qu’il va nous aider pour la dernière partie (de la saison). »